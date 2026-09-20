"Meni je nje žao": Katarina Živković odgovorila na prozivke Kije Kockar, pa se osvrnula na druge kolege

Katarina Živković progovorila o sukobu sa Kijom Kockar.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Jedna od najtraženijih pjevačica, Katarina Živković, prekinula je prijateljstvo sa pobjednicom ''Zadruge 1'', Kijom Kockar pre neoliko godina, ali njihov sukob, po svemu sudeći, ne jenjava ni dan danas. Ona je sada odgovorila na provokacije bivše drugarice, koje joj je uputila.

Ovako su izgledale dok su se družile:

"Što se mene tiče, ja se bavim svojim životom. Žao mi je što energiju ne usmjeri ka sebi i onome što bi moglo da joj pomogne. Ne mrzim nikoga, želim joj da joj se sve ostvari. Nisam zarobljenik neke prošlosti. Što se mene tiče, svima želim sreću, ako mislite lijepo, lijepo će vam i biti. Bavim se svojim životom i nemam vremena za gluposti. Meni je nje žao, voljela bih da usmjeri energiju na neke konstruktivne stvari."

Potom je otkrila da li postoji sujeta na estradi.

"Nisam u toj poziciji da nekom polažem račune, da upravlja mojom karijerom, pa da moram da polažem račune, da me nečija sujeta ne bi sabotirala. U poslednjih nekoliko dana sam imala nekoliko sastanaka sa uspješnim, divnim ljudima, koji nisu sujetni, jer su svjesni sebe. Ja biram društvo. Ne sedim sa ljudima koji su loši, koji mi ne misle dobro, tako se štitim od loših ljudi."

Ne krije da redovno čestita kolegama na uspijehu.

"Naravno, voli da ih i ispratim, da vidim zašto su negde bolji od mene, a to nije sujeta, jer ja želim da radim na sebi i drago mi je kada je neko uspješan."

Izvor: Pink.rs/ MONDO