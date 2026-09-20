Prema ranijim informacijama Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Bijelom Polju, V. L. je 20. jula zadobila teške tjelesne povrede kada je u magacinskom dijelu objekta pala kroz otvoreni prostor sa trećeg na drugi sprat.

Izvor: MONDO

Radnica V. L. (61), koja je prije dva mjeseca teško povrijeđena nakon pada u objektu kompanije „Put Gross“ u Bijelom Polju, preminula je u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) u Podgorici, prenose „Vijesti“.

Prema ranijim informacijama Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Bijelom Polju, V. L. je 20. jula zadobila teške tjelesne povrede kada je u magacinskom dijelu objekta pala kroz otvoreni prostor sa trećeg na drugi sprat.

Rukovodilac bjelopoljskog ODT-a Vladan Đalović potvrdio je danas za „Vijesti“ da je, nakon informacije o smrti povrijeđene radnice u KCCG-u, naložena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Đalović je naveo da je odmah nakon nesreće obavljen uviđaj, kojim je rukovodio državni tužilac, a u njemu su učestvovali policijski službenici i vještak zaštite na radu.

„Formirani su spisi predmeta. Izviđaj je u toku“, rekao je Đalović za „Vijesti“.