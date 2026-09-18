U Višem sudu u Beogradu danas je razmatran predlog za uslovni otpust Darka Šarića, koji služi kaznu od 14 godina zbog šverca kokaina. Sud će naknadno donijeti odluku o njegovom puštanju na slobodu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Posebnom odeljenju za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu danas je održano ročište za razmatranje predloga za puštanja na uslovni otpust Darka Šarića, koji služi kaznu zatvora od 14 godina zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Amerike u Evropu.

Na ročištu je najpre Šarićev branilac Danilo Šarić iznio razloge za njegovo puštanje na slobodu, s obzirom na to da je odslužio dvije trećine kazne na koju je pravosnažno osuđen.

Tužilac je bio prisutan, kao i predstavnik Okružnog zatvora, koji je dostavio izvještaje iz zatvora o Šarićevom vladanju.

Šarićev branilac Danilo Šarić je za Tanjug rekao da izvještaji idu u prilog njegovom zahtijevu.

Sud odlučuje o zahtijevu

Sud će naknadno odlučiti o zahtijevu za uslovni otpust i o odluci obavijestiti advokata.

Šarić se predao 2014. godine srpskom pravosuđu, u kom trenutku je za njima bila raspisana potjernica zbog postupka za krijumčarenje kokaina.

Pored toga, prvostepenom presudom Šarić je osuđen na kaznu zatvora od šest godina jer je organizovao kriminalnu grupu čiji pripadnici su osuđeni za nekoliko krivičnih djela sa ciljem diskreditacije Nebojše Joksovića, koji je bio svjedok saradnik u postupku za trgovinu drogom.

O toj presudi će odlučivati Apelacioni sud u Beogradu.

(Blic/MONDO)