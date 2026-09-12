Branioci Darka Šarića podnijeli su zahtjev za uslovni otpust iz zatvora u Sremskoj Mitrovici.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Kako je za "Dan" potvrdio jedan od Šarićevih branilaca, Dalibor Katančević, Apelacioni sud će molbu razmatrati na sjednici zakazanoj za 18. septembar, kada će biti poznato da li će se Pljevljak naći na slobodi pošto je odslužio dvije trećine zatvorske kazne, uključujući i vrijeme provedeno u pritvoru. Kao argument koji ide u prilog molbi navodi se i to što se Šarić, kako tvrde, primjereno vladao iza rešetaka i što nije napravio nijedan disciplinski prekršaj.

Da je podnijet predlog za uslovni otpust nedavno je u sudnici Specijalnog suda u Beogradu saopštio i tužilac Saša Ivanić, pošto je advokat Katančević dostavio izvještaj da Šarić tokom boravka u pritvoru nikada nije bio dispciplinski kažnjavan, a što bi se desilo da je koristio uređaj sa skaj aplikacijom.

"U periodu od 18. marta 2014. do 24. decembra 2021. godine, dok je bio na mjeri pritvora u ovoj istoj zgradi, Darko Šarić nikada nije bio disciplinski kažnjen. Da je pritvorenik koristio telefon, uređaj sa aplikacijom, ili uređaj sa mogućnošću korišćenja interneta, bio bi disciplinski kažnjen. Predajem vam sada taj dokument i molim da ga koristite kao dokaz da Darko Šarić nije, niti je mogao da koristi uređaj za komunikaciju, koji je nedozvoljen u pritvoru. Ja vam sada dostavljam nesporan dokaz nadležnog državnog organa, a vi procijenite da li je mjerodavniji ovaj zvanični dokument, ili eksel tabela za koju ne znamo ni ko ju je ni kako napravio", rekao je Katančević nedavno u sudnici Specijalnog suda.

Šarić je u pritvoru bio od 18. marta 2014. godine, kada se nakon nekoliko godina skrivanja dobrovoljno predao. U kućni pritvor prebačen je 24. decembra 2021, ali je u aprilu 2022. godine ponovo uhapšen u sklopu istrage o ubistvima četvorice vođa "škaljaraca" u Grčkoj. U aprilu prošle godine ukinut mu je pritvor i donijeta je odluka da bude prebačen na izdržavanje kazne u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

Šarić, Radoje Zvicer i Veljko Belivuk označeni su kao organizatori likvidacija Stevana Stamatovića i Igora Dedovića, koji su ubijeni 19. januara 2020. godine u restoranu u Atini, kao i Alena Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na Krfu. Prema navodima iz istrage, likvidacije su plaćene dva miliona eura. Zvicer je navodno dao milion eura, Darko Šarić 750.000, a Nikola Spasojević 250.000 eura, prenosi "Dan".

Šariću se sudi i za pranje novca stečenog prodajom narkotika, gdje se sa još 17 optuženih tereti da su kroz privatizacije, kupovinu hotela i poljoprivrednih preduzeća u legalne tokove pokušali da ubace oko 22 miliona eura. Pljevljak je u tom postupku prvostepeno bio osuđen na devet godina zatvora, ali je Apelacioni sud 2022. godine ukinuo presudu i naložio novo suđenje. Šarić je osuđen i kao organizator kriminalne grupe koja je planirala ubistvo svjedoka saradnika u postupku protiv njega Nebojše Joksovića. Specijalni sud ga je u tom postupku prošle godine nepravosnažno osudio na šest godina zatvora, uz novčanu kaznu od 200.000 dinara. Njegov brat Duško Šarić tada je osuđen na godinu dana zatvora.