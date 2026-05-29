Vijeće je odlučilo da se suđenje odloži kako bi se Darku Šariću omogućilo praćenje glavnog pretresa iz posebne prostorije, ali mu neće biti dozvoljeno obraćanje sudu tokom izvođenja dokaza iz Skaj aplikacije.

Darko Šarić, koji je optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani krimainal označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistva škaljaraca Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini u januaru 2020., kao i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu nekoliko meseci kasnije, danas nije iz zatvora u Sremskoj Mitrovici u kom služi kaznu u drugom predmetu doveden u Specijalni sud u Beogradu.

Podsjetimo, na prethodnom suđenju sudija Slađana Marković donela je odluku da do kraja izvođenja poruka sa Skaj aplikacije Šariću zabrani prisustvo uz obrazloženje da je tokom obraćanja za sudskom govornicom uvrijedio dostojanstvo suda, zbog čega su njegovi branioci danas protestvovali i izneli novi zahtijev, da mu se omogući da prati tok suđenja.

Vidi opis Obrt na suđenju Darku Šariću: Nakon rasprave prati postupak iz posebne prostorije, bez obraćanja sudu

Inače, zbog ovakve odluke sudija, advokat Danilo Šarić je na samom početku suđenja saopštio da je danas, na pisarnici suda, predsjedniku Višeg suda u Beogradu predao zahtev za izuzeće sudije i sudiji predao podnesak kao dokaz toga.

"Odbacuje se podnesak, u cilju onemogućavanja zlouptrebe procesnih prava. Ovo je najmanje deveti zahtijev za izuzeće u ovom predmetu i predat je na dan održavanja pretersa. Smatramo da se želi postići odugovlačenje postupka i zloupotreba procesnih prava", saopštila je danas sudija, nakon čega su odmah usledili novi zahtijevi advokata.

"Ako je ovo bio deveti, biće i deseti zahtijev. Ali, prije nego što a iznesem, imam dva predloga. Prvi je da odložite današnje suđenje i preispitate odluku da Darko Šarić bude udaljen. Ne želim da verujem u to da ste grubom nepažnjom odlučili da ga udaljite do kraja izvođenja Skaja, jer je jedini dokaz predložen protiv njega Skaj aplikacija", reagovao je Šarićev branilac, advokat Dalibor Katančević, tvrdeći da je sudija pogrešno parafrazirala Šarićeve reči i predstavila ih kao nepoštovanje suda, iako je njegov klijent, kako je naveo za sudskom govornicom rekao "ja poštujem instituciju, a ako vi ne poštujete zakon onda ja ne mogu da vas poštujem".

"Nije uvrijedio nikoga i sa dužnim poštovanjem je govorio. Nije Vam se pogrdno obratio, niti je bilo namjere da bilo koga uvrijedi. Izjavio je da ima visoko poštovanje prema instituciji, a da bi vi trebalo da poštujete zakon, ne mogu da povjerujem da se sud uvrijedio zbog toga", nastavio je Katančević svoje izlaganje i dodao da i okrivljeni i branioci poštoju sudsko veće i "nemaju namjeru da se svađaju".

"Upotrebljavate sankciju koja nije adekvatna onome što je rečeno u sudnici. Ukoliko ostanete pri njoj, pokazujete jak subjektivni odnos prema predmetu i netrpeljivost prema okrivljenom. Na kraju, onemogućavate da ima zakonom zagaratnovano pravo na odbranu, zbog čega ste onda pristrasni", rekao je Katančević.

Branilac Darka Šarića Marko Janković dodao je i da "Šarić nije vrijeđao dostojanstvo suda, nije narušavao red u sudnici niti imao namjeru da povrijedi bilo čije dostojanstvo". Advokat Dejan Lazarević, predložio je da se "spusti lopta, Darko Šarić vrati u sudnicu i da se suđenje nastavi".

Međutim, posle kraće pauze sudija je saopštila da je veće odlučilo da suđenje odloži kako bi se omogućilo da "Darko Šarić prati glavni ptretres iz posebne prostorije, u kojoj inače sjede prevodioci", ali da neće moći da se obrati sudu dok traje izvođenje dokaza za Skaj aplikacije.

