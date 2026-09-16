Marta Kos oglasila se nakon presude Hašimu Tačiju i ostalim bivšim liderima OVK i pozvala na poštovanje odluke suda i pomirenje u regionu.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos oglasila se nakon što su danas u Hagu izrečene prvostepene presude bivšim liderima tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

Kos je poručila da su Specijalizovana vijeća Kosova "nepristrasno i nezavisno" sudsko tijelo i da njihove odluke moraju da se poštuju, uz podsjećanje da osuđeni imaju pravo na žalbu.

"Ovo se tiče individualne odgovornosti i pravde za žrtve i njihove porodice iz svih zajednica na Kosovu", navela je Kos na društvenoj mreži X.

Pozvala je aktere u regionu da doprinesu "zarastanju rana iz prošlosti".

"Samo pomirenjem, zemlje regiona mogu prevazići podjele i napredovati ka zajedničkoj budućnosti u EU", poručila je evropska komesarka.

The Kosovo Specialist Chambers is an impartial and independent judicial body.



Its judgments must be respected and the convicted have the right to appeal.



This is about individual accountability and justice for victims and their families from all communities in Kosovo.



I call… — Marta Kos (@MartaKosEU)September 16, 2026

Tači i Krasnići osuđeni na 25 godina

Specijalizovana vijeća Kosova danas su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija osudila na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina.

Sud je utvrdio njihovu krivičnu odgovornost za četiri ratna zločina: nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistvo.

Istovremeno, sva četvorica oslobođena su optužbi za zločine protiv čovječnosti jer tužilaštvo nije dokazalo postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo van razumne sumnje.

U kazne će im biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići nalaze se u pritvoru Specijalizovanih vijeća u Hagu od novembra 2020. godine. Presuda je prvostepena, a odbrana ima pravo da uloži žalbu.

Evropska komesarka je u svojoj reakciji upravo naglasila da je riječ o individualnoj odgovornosti, uz poruku da proces suočavanja sa prošlošću treba da doprinese pomirenju i budućnosti regiona u Evropskoj uniji.