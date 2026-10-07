Apelacioni sud potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici kojom je državljanin Kosova B. K. (47) osuđen na dvije godine zatvora zbog silovanja 20 godina mlađe sunarodnice 2022. godine u Budvi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U vrijeme izrečene kazne B. K. je uračunato i vrijeme koje je proveo u pritvoru od 22. maja 2022. godine do 20. februara 2023. godine.

Prvostepenu presudu je 16. januara ove godine izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Veljko Radovanović.

Apelacioni sud odbio je kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva, koje je tražilo strožu kaznu, i odbrane, koja je zahtijevala oslobađanje optuženog ili ukidanje presude, piše Pobjeda.

- Prvostepeni sud dao je jasne i valjane razloge o odlučnim činjenicama i pravilno je ocijenio izvedene dokaze. Nijesu osnovani navodi odbrane da je činjenično stanje pogrešno ili nepotpuno utvrđeno, niti da je Krivični zakonik primijenjen na štetu optuženog – navodi se u presudi Apelacinog suda uz zaključak da radnje optuženog sadrže sva obilježja krivičnog djela za koje je osuđen.

Povodom ovog slučaja 22. maja 2022. godine iz Uprave policije je saopšteno da je u Budvi prijavljeno seksualno nasilje i da je osumnjičeni uhapšen na graničnom prelazu Sukobin.

Budvanskoj policiji je tada prijavljeno da je jedna osoba napadnuta, vrijeđana i primorana na seksualni odnos.

Policija je nakon prijave prikupila obavještenja od oštećene, obavila uviđaj i raspisala potragu za osumnjičenim.

B. K. je lociran na Sukobinu, na izlasku iz Crne Gore, nakon čega je priveden u službene prostorije budvanske policije i po nalogu tužioca uhapšen zbog sumnje da je počinio silovanje.

Oštećena je, shodno prvostepenoj presudi, radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva upućena na parnični postupak.