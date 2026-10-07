Ministar saobraćaja Radoš Zečević pozvao je građane na strpljenje.

Izvor: x/ putevidooPodgorica/printscreen

Obilnije padavine ponovo stvaraju probleme na Bulevaru Tivat–Jaz, koji još nije u potpunosti završen. Iz Ministarstva saobraćaja poručuju da nema razloga za zabrinutost i da bi kompletni radovi trebalo da budu okončani do kraja godine. Ipak, najavljene padavine mogle bi usporiti realizaciju preostalih radova, prenosi RTCG.

Bulevar Tivat–Jaz u potpunosti je asfaltiran krajem maja, ali vozači i dalje čekaju završetak svih radova na ovoj dionici.

Anketirani vozači uglavnom su zadovoljni novom saobraćajnicom, ali ističu da je potrebno završiti preostale radove. Posebno ukazuju na otvorene šahte pored puta, koje moraju obilaziti, zbog čega, kako navode, vožnja ovom dionicom predstavlja dodatni rizik. Problem je još izraženiji tokom kiše, kada se na pojedinim djelovima zadržava voda.

Ministar saobraćaja Radoš Zečević pozvao je građane na strpljenje.

„Građani, budite spokojni, radi se o savremenoj saobraćajnici koja neće dozvoljavati, dozvoliti takve stvari, tako da neće biti problema ni sa tim. Tim prije što se nanosi 4-5 centi habajućeg asfalta, za taj dio će se podići nivo, tako da odvodni putevi neće biti problem“, kazao je ministar.

U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju Bulevara Tivat–Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Istovremeno, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže na području Kotora i Budve kako bi se stvorili uslovi za završetak ostalih aktivnosti.

„Sa ogradom smo rekli da će radovi biti gotovi do Nove godine, znajući da nam treba objektivno manje vremena, ali predviđajući i kišne dane kad se ne može raditi, dali smo sebi malo prostora za ispravke“, naveo je Zečević.

Padavine bi mogle otežati izvođenje radova, ali iz Ministarstva navode da ne očekuju da će to izazvati veće probleme.

„U principu to naravno da smeta. Uvijek za ove stvari koje se rade mora biti fino vrijeme, ali Bože moj, period godine je kad se takve stvari očekuju“, kazao je Zečević.

U Ministarstvu insistiraju na tome da nakon Nove godine na ovoj dionici više ne bi trebalo da bude radova.

„Poslije Nove godine ne bi smjelo da se radi ni na signalizaciji, ni na bilo čemu. Znači, kompletno obećanje od izvođača i podizvođača da sve mora biti gotovo“, istakao je ministar.

Na pitanje da li postoje privremena ili alternativna rješenja ukoliko kiša dodatno oteža završetak radova do Nove godine, Zečević je kazao da je od podizvođača, koji bolje poznaju situaciju na terenu, dobio uvjeravanja da ne očekuju probleme.

Iz Ministarstva saobraćaja poručuju da će, uz dobru koordinaciju svih učesnika, projekat biti završen u predviđenom roku, ističući njegov značaj ne samo za Kotor, Budvu i Tivat, već i za ukupnu crnogorsku privredu.