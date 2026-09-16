Vašington je nakon izricanja prvostepenih presuda poručio da očekuje njihovo poštovanje i pozvao na smirivanje tenzija. Stejt department posebno je istakao prava žrtava, pravičan postupak i vladavinu prava.

Izvor: Laura Hasani / AFP / Profimedia

Sjedinjene Američke Države saopštile su da poštuju osuđujuću presudu Specijalizovanih veća protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija i pozvale sve strane da prihvate odluku suda.

"Poštujemo današnju presudu Specijalizovanih veća Kosova", rekao je portparol Stejt departmenta za Radio Slobodna Evropa.

Stejt department je saopštio da SAD podržavaju pravdu za sve žrtve i njihove porodice i ponovo potvrdio podršku odgovornosti, pravičnom sudskom postupku i vladavini prava. Vašington je, takođe, pozvao na izbegavanje zapaljive retorike nakon objavljivanja presude.

"Pozivamo sve strane da poštuju odluku suda, da izbjegavaju zapaljivu retoriku i da nastave da rade na mirnoj i demokratskoj budućnosti", rekao je portparol Stejt departmenta.

Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su danas prvostepeno na jedinstvene kazne od po 25 godina zatvora zbog ratnog zločina. Kadri Veselji je osuđen na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina zatvora. Oni su proglašeni krivim po četiri tačke optužnice za ratne zločine, dok su oslobođeni optužbi za zločine protiv čovječnosti.