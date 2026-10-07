Policijski narednik u Indiji izveo jenevjerovatan podvig kada se tokom potere za krijumčarima zabranjenog duvana zakačio za krovne nosače njihovog SUV-a i pri brzini većoj od 95 km/h izdržao vožnju dugu više od 40 kilometara.

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Policijski narednik iz indijske savezne države Tamil Nadu držao se za krovne nosače jurećeg SUV-a više od 40 kilometara tokom potjere za trojicom osumnjičenih krijumčara duvana.

Neobična potjera dogodila se u nedelju, 27. septembra, na području okruga Koimbator. Prema navodima policije, službenik se popeo na vozilo nakon što su osumnjičeni na naplatnoj rampi pokušali vozilom da krenu prema policajcima.

SUV je potom velikom brzinom krenuo u bjekstvo. Prema policijskim podacima, vozio je brže od 95 kilometara na sat, dok se policajac sve vrijeme držao za krovne nosače vozila.

Police officer clings to FLEEING SUV for 24,8 MILES in wild India chaseThe head constable Velmurugan held onto the roof rails as suspected smugglers raced through Coimbatore in southern India Police say up to 300kg of banned tobacco was inside https://t.co/jz5yOlOBBL — RT (@RT_com)September 28, 2026

Potjera je prolazila kroz nekoliko područja pre nego što su policajci uspjeli da zaustave SUV u blizini raskrsnice Mangalam u Tirupuru. Trojica osumnjičenih tada su uhapšena. Policajac nije povrjeđen.

Policija je zaplenila vozilo, kao i oko 250 kilograma materije za koju se sumnja da je gutka, bezdimni duvanski proizvod čija je prodaja zabranjena u Indiji.