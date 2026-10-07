Suđenje suspendovanom policajcu Jugoslavu Raičeviću, kojeg Specijalno državno tužilaštvo tereti za zloupotrebu službenog položaja te pripadništvo kriminalnoj grupu Pljevljaka Darka Šarića, odloženo je za 11. novembar, potvrđeno je Pobjedi iz Višeg suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Razlog odlaganja je opravdano odsustvo jednog člana sudskog vijeća.

Raičeviću se ponovo sudi po nalogu Apelacionog suda koji je ukinuo prvostepenu presudu kojo je ovaj optuženi bio osuđen na godinu dana zatvora jer je kao policijski službenik neovlašćeno dostavljao službene podatke dugogodišnjem drugu Milanu Vučiniću, tjelohranitelju Šarića, piše Pobjeda.

Istom presudom Raičević je bio oslobođen optužbi za pripadništvo kriminalnoj organizaciji.

Raičević je ranije negirao da je odavao povjerljive podatke i istakao da ne može da vjeruje da se našao na optužnici SDT-a.

Naveo je, između ostalog, da je sa Vučinićem komšija i drug od djetinjstva, te da su komentarisali informacije koje su, kako tvrdi, već bile objavljene u medijima.