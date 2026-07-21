Osumnjičeni za ubistvo brata i majke u Sarajevu pravio probleme na sudu i poslat u izolaciju zbog prijetnje po druge zatvorenike.

Izvor: Youtube/Hayat Media BIH/Screenshot

U četvrtak 16. jula su u Sarajevu u Bosni i Hercegovini ubijeni žena i njen sin, a prema saznajima portala "Dnevni Avaz", osumnjičeni Adnan Lokvančić je izolovan u KPZ Igman zbog opasnosti po druge zatvorenike. Adnan je, inače, osumnjičen da je ubio svoj rođenog brata i majku kojoj je odrubio glavu.

Prema pisanju pomenutog bosanskog portala, on je premešten u drugu ćeliju da bude sam jer ima "izgubljen pogled" i izolovan je zbog opasnosti po druge zatvorenike. Bio je čak povremeno i vezan zbog vrlo agresivnog ponašanja.

Pravio je scene i tokom ročišta dok mu se određivao pritvor. Prvo se skinuo go u ćeliji i nije htio da krene na ročište.

Policajci su morali polugolog da ga povedu, a u sudnici je vikao i vrijeđao sudiju. Zbog toga je udaljen sa ročišta kada mu je određen pritvor.