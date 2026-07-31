Pojavio se poslednji snimak na kom se vidi Ljudmila Konstantinovna prije ubistva u Beogradu. Na drugom snimku vidi se kako osumnjičeni za ubistvo iznosi kofer sa tijelom iz zgrade.

Izvor: Kurir

Državljanka Ruske Federacije Ljudmila Konstantinovna (28) ubijena je, kako se sumnja, u nedelju 26. jula u zgradi u Beogradu, a "Kurir" je objavio poslednji snimak na kom se ona vidi kako ulazi u zgradu sa osumnjičenim turskim državljaninom K.E. (25) koji je uhapšen danas na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu prilikom pokušaja bjekstva iz Srbije nakon zločina.

Kako je saznao "Kurir", na prvom od dva snimka vidi se Ljudmila kako ulazi u zgradu u ranim jutarnjim časovima u nedelju 26. jula. Ona je nestala u subotu 25. jula u kasnim večernjim časovima, dok se na drugom snimku vidi osumnjičeni K.E. kako iznosi veliki kofer iz zgrade.

Pogledajte poslednji snimak Ljudmile Konstantinovne pre ubistva

Pogledajte 00:12 Poslednji snimak žive Ljudmile Turkove Konstantinove Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Kako se može vidjeti na tom drugom snimku, on praktično "vuče" kofer po zemlji. U njemu je danas u kanalu u Padinskoj Skeli pronađeno tijelo ubijene Ljudmile Konstantinovne.

"Prijateljica koja je prijavila nestanak navela je da se sa Ljudmilom poslednji put čula 25. jula oko 23 sata. Njena majka navela je da se sa ćerkom dopisivala oko 23.30 sati te večeri i da joj je rekla da izlazi sa prijateljicama, kao i da će joj se javiti sjutra. Međutim, Ljudmila se od te večeri nikome više nije javljala", kaže izvor "Kurira" upućen u slučaj.

Pogledajte snimak kako osumnjičeni za ubistvo Ljudmile Konstantinovne iznosi kofer iz zgrade

Pogledajte 00:38 Osumnjiceni za ubistvo Ruskinje iznosi kofer iz stana Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Sigurnosne kamere sa stambene zgrade snimile su i poslednji trenutak kada je Ljudmila ulazila u zgradu, kao i trenutak kada osumnjičeni vuče kofer iz ulaza u zgradu. Kofer je pronađen u kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli.

Da podsjetimo, ruska državljanka Ljudmila Konstantinovka nestala je u subotu 25. jula u Beogradu u večernjim časovima. Za njom se tragalo od subote, ali je tijelo danas pronađeno u kanalu u Padinskoj Skeli.