Beogradska policija uhapsila je Uroša G. (26) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Plzenjskoj ulici na Savskom vencu sjekirom usmrtio svog dedu Svetozara P. (92).

Izvor: Printscreen/Instagram/mmijatovic_official

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su dvadesetšestogodišnjeg Uroša G. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo kod BIP-a.

On se tereti da je juče ujutru, oko 7 časova, u Plzenjskoj ulici na opštini Savski venac, sjekirom usmrtio svog dedu Svetozara P. (92).

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Uroš G. je kobnog jutra najprije otišao do komšija, od kojih je uzeo sekiru, na sreću ne povrijedivši nikoga od njih. Potom je otišao do kuće u kojoj je Svetozar P. ranije živio sa svojom, sada pokojnom, suprugom.

Pogledajte 00:11 Plzenjska ulica ubistvo Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Policija je nakon prijave brzo reagovala i zatekla beživotno tijelo devedesetdvogodišnjeg čovjeka u krevetu. Pored žrtve je pronađeno i oružje kojim je zločin izvršen, a osumnjičeni mladić je odmah lišen slobode na licu mjesta.

Dalje postupanje policije i tužilaštva

Po nalogu nadležnog tužilaštva, Urošu G. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.

Tijelo stradalog Svetozara P. upućeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a policijska istraga će utvrditi sve motive i tačne okolnosti ove tragedije.

(Telegraf/Mondo)