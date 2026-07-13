Dvojica migranata iz Jordana brutalno su napadnuta u selu Bjelanska, a policija je uhapsila osumnjičene.

Izvor: Kurir.rs/Marko Smiljković

Dvojica migranata, državljana Jordana, brutalno su napadnuta na području sela Bjelanska, na teritoriji koju pokriva Policijska uprava Novi Pazar. Zbog sumnje da su učestvovali u napadu, policija je uhapsila dvojicu muškaraca.

"Migranti su pješke stigli iz pravca AP Kosovo i Metohija i preko Rogozne ušli na teritoriju koju pokriva Policijska uprava Novi Pazar. U selu Bjelanska, kako se sumnja, presreli su ih mještani, nakon čega su opljačkani, skinuti goli i fizički zlostavljani. Jedan od migranata zadobio je teške povrede i ostao nepomično da leži u jarku, dok je drugi uspio da pobjegne napadačima. Kako saznajemo, mještani iz obližnjeg naselja pružili su mu pomoć dajući mu materijal kojim se ogrnuo kako ne bi ostao nag", potvrđeno je za agenciju RINA.

Policija je u ranim jutarnjim časovima izvršila pretrese na više lokacija u selu Bjelanska, a tom prilikom uhapšena su dvojica muškaraca za koje se sumnja da su učestvovali u napadu.

Pripadnici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Novi Pazar, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, preduzimaju sve mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i rasvjetljavanja slučaja.

Istraga je u toku, a nakon prikupljanja svih dokaza biće poznato da li će protiv osumnjičenih biti podnijete odgovarajuće krivične prijave.