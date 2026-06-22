Tri osobe su napale pripadnika saobraćajne policije u Novom Pazaru. Svi su zadržani u Policijskoj upravi radi daljeg postupanja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Novom Pazaru došlo je do incidenta kada su tri osobe u alkoholisanom stanju napale pripadnika saobraćajne policije.

"Nakon incidenta sve tri osobe sprovedene su u Policijsku upravu Novi Pazar gdje su zadržane radi daljeg postupanja i utvrđivanja svih okolnosti događaja", kaže za RINU izvor upoznat sa događajem.

O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog izjašnjenja nadležnih organa.