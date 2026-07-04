Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 20 časova kod Valjeva, kada je automobil sletio sa puta. Djevojka koja je bila za volanom zatečena je bez svijesti.

Izvor: MONDO

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 20 časova u mjestu Valjevska Loznica, kada je automobil sletio sa puta. Prema prvim nezvaničnim informacijama, jedna osoba je zatečena bez svijesti.

Kako mediji nezvanično saznaju, automobilom koji je sletio s puta upravljala je djevojka koja je nakon nesreće zatečena je bez svijesti.

Na mjesto nesreće kod Valjeva odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policija.