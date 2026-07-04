Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 20 časova kod Valjeva, kada je automobil sletio sa puta. Djevojka koja je bila za volanom zatečena je bez svijesti.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 20 časova u mjestu Valjevska Loznica, kada je automobil sletio sa puta. Prema prvim nezvaničnim informacijama, jedna osoba je zatečena bez svijesti.
Kako mediji nezvanično saznaju, automobilom koji je sletio s puta upravljala je djevojka koja je nakon nesreće zatečena je bez svijesti.
Na mjesto nesreće kod Valjeva odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policija.