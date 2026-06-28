U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Subotice, kada je autobus sletio u jarak, povrijeđeno je 12 putnika koji su se vraćali sa Hvara. Pet osoba ima teške povrede, a protiv vozača slijedi prijava.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u subotu oko osam časova ujutro, kada je vozač turističkog autobusa marke "Man Lion", lozničkih registarskih oznaka, I. N. (47), izgubio kontrolu nad vozilom, potvrđeno je medijima u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Prema zvaničnim informacijama, kretao se kolovoznom trakom auto-puta E-75 iz pravca Novog Sada ka graničnom prelazu Horgoš. Dolaskom do 58. kilometra i 100 metara, usljed brzine koja nije bila prilagođena stanju puta i uslovima saobraćaja, vozilo je napustilo svoju putanju i sletjelo s kolovoza na desnu stranu.

Autobus se zaustavio u jarku, prednjim dijelom.

Riječ je o vozilu koje je saobraćalo na vanrednoj liniji Loznica – Subotica, u kojem se, osim vozača, nalazilo još 17 putnika, svi državljani Srbije.

Zbog izazivanja ove teške saobraćajne nezgode, protiv vozača I. N. biće podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Petoro putnika zadobilo teške povrede

Kako prenose mediji, specijalističkim pregledima u Opštoj bolnici u Subotici teške tjelesne povrede konstatovane su kod petoro putnika. Među njima je V. M. (54), koja je zbog težine povreda transportovana na Institut za ortopediju Banjica u Beogradu.

Na hirurškom odjeljenju zadržane su putnice H. V. T. (53) i M. M. (37). Teške povrede zadobile su i J. P. (65) i J. K. (53), koje su hospitalizovane na Odjeljenju ortopedije.

Sedam osoba zadobilo lakše povrede

Lakše tjelesne povrede konstatovane su kod sedam osoba.

Među njima su R. T. (77), B. S. (51), V. S. (40), A. K. (57), S. M. (57), E. S. H. (53) i Z. S. (50). Njima je ukazana odgovarajuća ljekarska pomoć, nakon čega su otpušteni na dalje kućno liječenje.

Vraćali se s Hvara

Kako su mediji ranije objavili, riječ je o autobusu čiji su putnici putovanje započeli u petak oko 16.30 časova na hrvatskom ostrvu Hvar.

Prvobitne, tada još nezvanične informacije, ukazivale su da je u nezgodi povrijeđeno 12 osoba, od kojih je sedmoro zadobilo teške, a petoro lakše tjelesne povrede. Prava drama odigrala se svega nekoliko desetina kilometara od njihovog krajnjeg odredišta – Subotice.