Dvojica maloljetnika uhapšena su danas na Ledinama nakon filmske potjere koja je počela zbog nasilničke vožnje i preticanja preko pune linije. Jurnjava se završila zakucavanjem u betonsku ogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Filmska potjera koja se danas odigrala na Ledinama, u Vojvođanskoj ulici, srećom je završena bez povrijeđenih, a prema navodima medija, sve je počelo zbog opasne vožnje dvojice maloljetnika.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio oko 14.30 časova, kada su pripadnici policije, nakon potjere, uhapsili dvojicu maloljetnika.

Sve je počelo kada je policijska patrola u Vojvođanskoj ulici uočila automobil marke „golf“ koji je kolonu vozila preticao preko pune linije, čime je, prema navodima medija, počinio prekršaj nasilničke vožnje.

Policijski službenici odmah su uključili svjetlosnu signalizaciju i pokušali da zaustave vozilo, ali se vozač oglušio o naređenje i nastavio da se kreće velikom brzinom, nakon čega je uslijedila potjera.

Nakon što su odbili da se zaustave, uslijedila je potjera kroz naselje, tokom koje su maloljetnici u Livadskoj ulici izgubili kontrolu nad automobilom. Vozilo je sletjelo sa puta i udarilo u betonsku ogradu jedne porodične kuće, prenose mediji.

Policijske patrole ubrzo su stigle na lice mjesta i privele osumnjičene. Prema prvim informacijama, uprkos rizičnoj potjeri, incident je okončan bez povrijeđenih, a situacija je brzo stavljena pod kontrolu.