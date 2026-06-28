Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović obrazložio osuđujuću presudu Kecmanovićima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Viši sud u Beogradu izrekao je osuđujuću presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu počinio masakr kada je ubio 10 osoba - devet učenika i školskog čuvara. Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović je tokom obrazloženja presude naveo da Kecmanovićima nije stavljeno na teret propust u obrazovanju, već u vaspitanju djeteta.

Martinović je naveo u obrazloženju presude da je Vladimir Kecmanović ispričao da je njegov sin, dječak ubica, išao na glumu na engleskom jeziku, na francuski jezik, u muzičku školu, na časove matematike, na koncerte u Kolarac da sluša klasičnu muziku, u muzeje, na izložbe, u galerije i pozorišta, piše "Blic".

Kako je pojasnio sudija, dječak ubica je pohađao kurseve engleskog i francuskog jezika, učestvovao je u međunarodnim takmičenjima iz matematike, završio je kurs robotike i išao je na takmičenja iz istorije i fizike. Na gradskom takmičenju iz biologije osvojio je prvo mesto.

"Međutim, sve ovo nije od uticaja na drugačiju odluku suda jer okrivljenima na teret nije stavljen propust u vidu obrazovanja djeteta, već u pogledu vaspitanja", zaključio je obrazloženje presude predsjednik sudskog veća Dragan Martinović.

Da podsjetimo, Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni su pred Višim sudom u Beogradu. Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.