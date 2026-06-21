Dječak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar" prije masakra je na internetu pretraživao školske pucnjave, psihopatiju i kazne zatvora. Sudija je u obrazloženju presude njegovim roditeljima otkrio detalje koji, prema nalazima suda, ukazuju na višenedeljne pripreme zločina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Dječak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. ubio devet učenika i radnika obezbeđenja, pre zločina je danima pretraživao na internetu "razliku između psihopate i normalnih ludi", kao i "da li i dalje može biti psihopata, iako voli životinje". To je sudija pročitao u obrazloženju presude kojom su njegovi roditelji osuđeni na ukupno 17 godina i 5 mjeseci zatvora.

Podsjetimo, Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 i po godina zatvora zbog teškog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović kažnjena sa dvije godine i 11 mjeseci zatvora zbog zapuštanja i zlostavljanja djeteta.

Sudija je naveo da je maloljetnik nakon poslednjeg odlaska u streljanu, u koju ga je vodio otac, guglao teme poput spiskova pucnjava u školama u Americi i najpoznatijih školskih pucača. Među internet pretragama nalazile su se i teme koje se odnose na psihološke poremećaje i lične karakteristike.

Vidi opis Internet pretrage koje lede krv u žilama: Kako roditelji dječaka ubice nisu primijetili ove upozoravajuće znake? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

- Po internetu je pretraživao i kompleks više i niže vrednosti, antisocijalni poremećaj ličnosti, pitao je i, s obzirom na to da voli životinje, da li i dalje može biti psihopata, potom je pretraživao smrtne i doživotne kazne zatvora u Srbiji, kao i razlike između psihopate i normalnih ljudi - rečeno je u sudnic. Gledao je i pornogrfaski sadržaj.

Veče prije masakra, 2. juna 2023, pretraživao je više različitih sadržaja, među kojima su bili i upiti povezani sa nasilnim sredstvima i bezbjednosnim procedurama.

- Veče prije masakra, od 20 časova pretraživao je na internetu kako se prave Molotovljevi kokteli, zatim Ministarstvo odbrane Ukrajine, gejmerske tastature, smrtne kazne, "mekbuk" i da li se brava može otvoriti pištoljem - naveo je sudija.

Masovni ubica je odluku da izvrši masakr, kako je sudija rekao, doneo dvije, tri nedelje prije zločina, a nekoliko dana prije 3. maja počeo je pripreme. U tom periodu je napravio spisak djece koju je planirao da ubije, kao i skicu škole.

Vidi opis Internet pretrage koje lede krv u žilama: Kako roditelji dječaka ubice nisu primijetili ove upozoravajuće znake? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 20 / 20

- Dječak ubica je tokom svog svedočenja naveo da je inspiraciju našao u filmu "Columbine", gde su dvojica učenika izvršila masovno ubistvo u školi u SAD - rečeno je u sudnici i navedeno da je on, par dana ranije pokrio kamere u stanu kako bi mogao neopaženo da uzme očevo oružje. Utvrđeno je da je Vladimir u tom periodu koristio aplikaciju za kontrolu kamere u stanu.

- Popeo se na stolicu, smijao se i mahao u kameru i prekrio je majicom. Pokrio je kamere kako bi mogao da traži oružje. Oružje koje je lako pronašao je potom skrivao u fioci svog radnog stola sve do dana kada ga je ponio u školu - piše u presudi.

Veče prije masakra, noć između 2. i 3. maja, proveo je budan do zore. Kobnog jutra, 3. maja, iz stana je prvo izašao Vladimir, koji je otišao na posao, a potom i majka sa ćerkom.

- Tog jutra nijedno od njih dvoje nije ušlo u njegovu sobi ni proverilo da li je otišao u školu - naveo je sudija. Prije nego što je krenuo ka školi, maloletnik je fotografisao oružje, a u ranac je spakovao dva pištolja i 92 metka. U 8.31 čas, 3. maja, majka mu je poslala poruku: "Jesi li uspeo da stigneš na prvi čas?". Sedam minuta kasnije počeo je masakr. U 8.38 izvadio je pištolj i ispalio prvi metak u čuvara Dragana Vlahovića. Zatim je pucao na učenice koje su se nalazile u holu škole. Pucao je i na jednog učenika koji je bežao niz hodnik, ali ga nije pogodio. Nakon toga ušao je u kabinet istorije.

- Iz učionice su kroz prozor uspjeli da pobjegnu student na praksi, dva dečaka i jedna devojčica - otkriveno je.

Masakr je trajao dva minuta i jednu sekundu, a nakon pucnjave, ubica je skočio kroz prozor u dvorište.

- Trčao je prema drvetu, rukama se uhvatio za lice, pa je otišao do drugog kraja dvorišta i pozvao policiju. Policajcima je rekao da je pucao i da je ranio ljude. Rekao je da je to uradio jer je psihopata - naveo je sudija.

Kako je i sam rekao tokom svog svjedočenja, policiju je pozvao jer je smatrao da je to ispravno, ali i zato što se plašio da bi neko mogao da ga povredi.

"Oni su saučesnici"

Biljana Paunović, majka ubijene Adriane Dukić, izjavila je da je važno da se imenuju odgovorni za masovno ubistvo, ali i da svi kao društvo izvučemo pouke kako se to nikada ne bi ponovilo.

- Moja Adriana je ubijena sa sedam metaka, u školi. To je nešto što je nezamislivo. Roditelji su imali dužnost da spreče nezamislivo. Roditelji su dužni da vaspitavaju, da nadziru i da vole svoju djecu. To je ono što Kecmanovići nisu umjeli. Ovde nije važno ko je koju ulogu imao. On je pucao, ali su mu pristup oružju dali roditelji. Bili su znakovi upozorenja koje nisu željeli da vide. Krivi su, saučesnici su u ovom slučaju roditelji. Detetu treba samo ljubav. Verujem da je tom djetetu najviše falila roditeljska ljubav i pažnja - rekla je za "Jutro" na TV Prva Biljana Paunović i dodala da su roditelji ubice pokazali aroganciju.

- Kecmanovići su ljudi koji su bahati, pokazali su model arogancije, to je njihov način funkcionisanja. To dete je samo reklo da je mislio da je biti bez empatije i hladan vrlina. Dete od 13 godina je samo u kući to moglo da nauči. To je naučio od svojih roditelja. Ti ljudi su lišeni ljudskosti i humanosti, kao i njihovo dijete - rekla je.

Šta je sve ubica pretraživao na internetu: