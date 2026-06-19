Biljana Paunović, majka ubijene Adrijane Dukić u masakru u Ribnikaru, komentarisala presudu Kecmanovićima, roditeljima dječaka ubice.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/TV Prva/printscreen

U četvrtak 18. juna su pred Višim sudom u Beogradu osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru u Beogradu u kom je ubijeno 10 osoba - devet učenika i školski čuvar Dragan Vlahović. Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljana osuđena na dvije godine i 11 meseci zatvora, a na televiziji "PRVA" jutros je gostovala Biljana Paunović, majka ubijene Adrijane Dukić i govorila je o presudi Kecmanovićima.

"Mi znamo da tu djecu ne mogu da nam vrate, ali je važno da imenujemo odgovorne i da izvučemo pouke. Moja Adrijana je ubijena sa sedam metaka, u školi.

To je nešto što je nezamislivo. Roditelji su imali dužnost da spreče nezamislivo.

Roditelji su dužni da vaspitavaju, da nadziru i da vole svoju djecu. To je ono što Kecmanovići nisu umjeli.

U ovom slučaju, ovde nije važno ko je koju ulogu imao. On je pucao, ali su mu pristup oružju dali roditelji.

Bili su znakovi upozorenja koje nisu želeli da vide. Krivi su, saučesnici su u ovom slučaju roditelji.

Djetetu treba samo ljubav. Vjerujem da je tom djetetu najviše falila roditeljska ljubav i pažnja“, započela je ona.

"Kecmanovići su bahati, pokazali su model arogancije"

Prema njenim riječima, Kecmanovići su pokazali aroganciju. Podsjetila je na izjavu dječaka ubice da su mu uzori bili osobe koje su hladne i bez empatije.

"Moja Adrijana nikada nije govorila o njemu. Vjeruje da nije stigla da ga upozna jer je imao puno izostanaka u školi.

Kecmanovići su ljudi koji su bahati, pokazali su model arogancije, to je njihov način funkcionisanja. To dijete je samo reklo da je mislio da je biti bez empatije i hladan vrlina.

Dijete od 13 godina je samo u kući to moglo da nauči. To je naučio od svojih roditelja. Ti ljudi su lišeni ljudskosti i humanosti, kao i njihovo dijete", nastavila je Biljana.

Otkrila je da je bila na svakom suđenju od početka. Boli je to što niko neće odgovarati za ubistvo devetoro đaka i čuvara škole, a ne može da vjeruje da roditelji dječaka ubice nisu pokazali pokajanje.

"Ono što nas muči je da niko neće odgovarati za ubistvo devetoro đaka i čuvara škole. Svakog jutra se pitam kako je to moglo da nam se desi", zaključila je Biljana Paunović.