Dječak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar" za 47 dana izostao je čak 211 časova, a sud je zaključio da roditelji nisu mogli da ne primijete da izbjegava školu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Ovi detalji iznijeti su u obrazloženju presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, koji su osuđeni na zatvorske kazne. Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne. Predsjednik sudskog veća Dragan Martinović je tokom obrazloženja rekao da je dječak ubica imao 211 izostanaka u 47 dana od 137 radnih dana.

"U pisanoj dokumentaciji se ne navodi da je u sedmom razredu imao koronu. On je naveo da je jednom bio prehlađen, a ostalih puta se pravio da je bolestan", objasnio je sudija.

On je dodao je da je dadilja dječaka ubice rekla da je pomislila da on možda izbjegava da ide u školu, "bila je ubijeđena da nije u pitanju neki organski uzrok".

"Miljana Kecmanović mu je slala poruke 27.februara 2023.godine da se spremi da ide u školu, da je nemoguće da se osjeća malaksalo, da bolest traje par dana, da nema pravo da više sjedi kod kuće i da je škola obavezna", pojasnio je sudija.

On je dodao i da mu je na početku marta slala poruke da li se spremio za školu, da obavezno ode da nadoknadi izgubljeno, da ne može on da odlučuje da li će ići ili ne.

Vidi opis Dječak ubica ostajao budan do zore: Evo šta je utvrđeno o izostancima iz škole Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

"Sud je utvrdio da je nemoguće da je dadilja primetila da izbjegava da ide u školu, a da to nisu primijetili roditelji sa ovolikim životnim i radnim iskustvom" rekao je sudija.

On je pojasnio da u tome svjedoči i činjenica da su izostanke opravdavali roditelji i klinika gdje je Vladimir zaposlen.

"On je naveo u svom iskazu da se često dešavalo da ostane budan do jutra, da legne oko 5.30 časova kada je i zaspao 3.maja 2023.godine. Roditelji nisu uočili ni ovaj problem" rekao je sudija i zaključio da iz ovoga proizilazi često neosnovano odsustvovanje iz škole i skraćen period spavanja.

Vidi opis Dječak ubica ostajao budan do zore: Evo šta je utvrđeno o izostancima iz škole Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 20 / 20

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsjetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

Nakon presude Kecmanovićima oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

(Blic/MONDO)