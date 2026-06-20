Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" na ponovljenom suđenju.

Izvor: Youtube/doctor's office/Printscreen/MONDO/Stefan Stojanović/Twitter/printscreen

Oba roditelja osuđena su na zatvorske kazne, a predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović izjavio je prilikom obrazlaganja presude da je dječak ubica tokom jednog boravka u streljani ispalio čak devet metaka za 49 sekundi.

Sudija je objasnio da je dječak ubica tokom 2023. godine zajedno sa ocem boravio u streljani, gdje je koristio dva pištolja.

Na jednom snimku vidi se kako dječak ubica za 49 sekundi ispaljuje ukupno devet metaka.

Vidi opis Čaura ga udara u čelo, a on ne mijenja izraz lica: Prikazan jeziv snimak dečaka ubice, za 49 sekundi ispalio 9 metaka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

Takođe se vidi da ga prilikom trećeg i četvrtog ispaljivanja metka čaure udaraju u čelo, a da pritom ne mijenja izraz lica.

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsjetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

Nakon presude Kecmanovićima oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu na visinu izrečenih kazni.

Masakr u OŠ „Vladislav Ribnikar“, od prvog hica koji je dječak ubica ispalio u čuvara Dragana do trenutka kada je izašao kroz prozor, trajao je dva minuta i jednu sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto uspješnosti. Vještačenjem je utvrđeno da je postojala velika brzina pucanja, što je prouzrokovalo greške prilikom okidanja.

Dječak ubica ispričao je da je dvije ili tri sedmice prije masakra donio odluku i počeo da planira zločin. Za radnim stolom napisao je spisak sa imenima djece i napravio skicu škole, što je predstavljalo prvi korak u planiranju. Taj papir čuvao je u fioci radnog stola.

Takođe je na internetu pretraživao pojmove poput „kompleks niže vrijednosti“, „antisocijalno ponašanje kod djece“, „revidirani portret psihopata“, „antisocijalni poremećaj ličnosti“, „zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje“, „smrtna kazna u Srbiji“, „Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta“ i „razlika između psihopata i normalnih ljudi“.

Prilikom izricanja presude otkriveno je i da je samo dva minuta prije nego što je dječak ubica kročio u hol škole dobio poruku od majke.