Taksista Đ. J. (25) uhapšen je jer je u Rakovici namjerno kolima udario M. J. (44), umalo pregazivši kolica sa bebom. Nakon toga je šipkom razlupao automobil povrijeđenog.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Taksista Đ. J. (25) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivična djela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti. Lisice na ruke su mu stavljene zbog sumnje da je vozilom namjerno udario M. J. (44) u Rakovici.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude sproveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Detalje događaja otkrio je snimak sa nadzorne kamere na kom se vidi da je taksista Đ. J. (25) nakon fizičkog obračuna sjeo u "škodu oktaviju" i pri velikoj brzini krenuo ka M. J. (44) koji je u tom trenutku stajao na kolovozu.

U tom trenutku odigrao se najjeziviji detalj drame - taksi vozilo je projurilo tik pored dječijih kolica u kojima se nalazila beba, za dlaku izbjegavši stravičnu tragediju.

Nakon što je automobilom uradio M. J, on je izašao iz vozila držeći metalnu šipku u rukama i pred zapanjenim prolaznicima počeo besomučno da lupa "škodu fabiju" u vlasništvu povrijeđenog muškarca.

Povrijeđenom M. J. pomoć je najprije ukazala ekipa Hitne pomoći, nakon čega je zbrinut u Urgentnom centru, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.