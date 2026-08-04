Taksista Đ. J. (25) uhapšen je jer je u Rakovici namjerno kolima udario M. J. (44), umalo pregazivši kolica sa bebom. Nakon toga je šipkom razlupao automobil povrijeđenog.
Taksista Đ. J. (25) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivična djela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti. Lisice na ruke su mu stavljene zbog sumnje da je vozilom namjerno udario M. J. (44) u Rakovici.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude sproveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Detalje događaja otkrio je snimak sa nadzorne kamere na kom se vidi da je taksista Đ. J. (25) nakon fizičkog obračuna sjeo u "škodu oktaviju" i pri velikoj brzini krenuo ka M. J. (44) koji je u tom trenutku stajao na kolovozu.
U tom trenutku odigrao se najjeziviji detalj drame - taksi vozilo je projurilo tik pored dječijih kolica u kojima se nalazila beba, za dlaku izbjegavši stravičnu tragediju.
Nakon što je automobilom uradio M. J, on je izašao iz vozila držeći metalnu šipku u rukama i pred zapanjenim prolaznicima počeo besomučno da lupa "škodu fabiju" u vlasništvu povrijeđenog muškarca.
Povrijeđenom M. J. pomoć je najprije ukazala ekipa Hitne pomoći, nakon čega je zbrinut u Urgentnom centru, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.