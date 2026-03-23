Jedna osoba je ubijena, dok se dve nalaze u teškom stanju nakon pucnjave u selu Majance kod Podujeva.

Žena (31) iz Majanca, kako prenose mediji, osumnjičena je da je u nedelju oko 20 sati hicima iz pištolja ubila muškarca (42) iz Obilića, sa kojim je donedavno bila u vezi.

Sumnja se da ga je pozvala na sastanak, a kada je došao, više puta je pucala u njega i usmrtila ga. Čuvši vriske, supruga njenog ujaka je došla na lice mjesta, nakon čega je i na nju otvorena vatra.

Nakon izvršenog krivičnog djela, osumnjičena se zaključala u kuću i prijetila da će pucati na sve koji joj priđu.

Posle policijske intervencije, sumnja se da je pokušala s*moubistvo.

Direktor urgentnog centra u Prištini naveo je da je stanje obje žene kritično.

"Dvije pacijentkinje dovezene su kolima hitne pomoći, imaju prostrijelne rane, a njihovo stanje je veoma teško i nestabilno. Obje su intubirane uz potpomognuto disanje. Jedna je upućena u operacionu salu. Njeno stanje je veoma teško", rekao je on.

