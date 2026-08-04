Nezapamćeni toplotni pakao okovao je Austriju gde bi današnji 4. avgust mogao ući u istoriju kao najtopliji dan od kada postoje mjerenja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Austrija je trenutno pod uticajem izuzetno toplih vazdušnih masa koje dolaze sa jugozapada, a meteorolozi bez oklijevanja najavljuju da bi utorak, 4. avgust, mogao postati najtopliji dan u istoriji mjerenja u toj zemlji.

Centar evropskog toplotnog talasa danas je upravo istočna Austrija, gde se očekuje da će biti oboreni svi dosadašnji temperaturni plafoni, piše portal Heute.

Zvanični apsolutni rekord u Austriji je 40,5 °C i izmeren je 2013. godine u Bad Dojč-Altenburgu, ali stručnjaci iz Unwetterzentrale (UWZ) i meteorologa ORF-a Manuela Oberhubera uvjereni su da će ovaj rekord pasti danas.

„Danas postaje potpuno ludo“

Neki od najtačnijih meteoroloških modela predviđaju da bi živa u termometru mogla da dostigne nevjerovatnih 41 °C. Glavni razlog zašto vrućina probija sve prognozne granice je izuzetno suvo zemljište, zbog čega meteorolozi iz agencije Ubimet današnji dan opisuju kratko i jasno: „Danas će biti potpuno ludo“.

Dok će na istoku zemlje i u južnim dolinama vladati nepodnošljiva vrućina sa temperaturama oko 40 stepeni, u zapadnim i centralnim planinskim delovima Austrije popodne se očekuju lokalni, ali izuzetno jaki pljuskovi praćeni gradom i udarima vjetra.

Vrućina popušta krajem nedelje

Postepeno popuštanje ovih neviđenih vrućina i željeno osvježenje očekuje se tek pred kraj nedelje. Srijeda će ponovo početi sunčano i izuzetno vruće, sa temperaturama do 40 °C na krajnjem istoku, ali od podnijeva u planinskim predjelima, a uveče i u nizijama, šanse za jake grmljavine i udare vjetra drastično se povećavaju.

Još nestabilnije vrijeme dolazi u četvrtak sa čestim pljuskovima i grmljavinom na sjevernoj strani Alpa. Temperature će početi da padaju na zapadu i sjeveru zemlje, gdje će se kretati od 25 °C naviše, dok će na jugoistoku vrućina nastaviti da bude visoka sa temperaturama do 38 °C.

Konačan preokret dešava se u petak, kada kroz oslabljeni ciklon konačno stigne stabilniji i primjetno hladniji vazduh. Kiša i grmljavina će se proširiti po cijeloj zemlji, što će donijeti značajan pad temperatura, koje će se u petak kretati od 20 do 31 °C.