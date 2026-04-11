U Leskovcu uhapšen V. D. zbog sumnje da je ubio dvadesetpetogodišnjaka u kafani, nakon što ga je jurio ulicom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovac uhapsili su V.D. (1999) iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivična djela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prema sumnjama policije, on je noćas oko 1.20 časova najprije na ulici ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškarca, a zatim i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gdje je žrtva pokušala da se skloni.

Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Osumnjičeni se nakon napada udaljio sa mjesta događaja, ali ga je policija ubrzo identifikovala i uhapsila.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.