Na potresnom snimku iz Australije vidi se ženka delfina koja odbija da napusti svoje uginulo mladunče, dok u znak podrške uz nju tiho pliva jato od još 14 delfina.

Izvor: Instagram/geographemarineresearch

Potresan snimak iz Zapadne Australije prikazuje ženku delfina koja nije željela da se odvoji od uginulog mladunca, dok je grupa od 14 delfina ostala uz nju tokom tugovanja.

Vijest je objavila organizacija Geographe Marine Research, australijska istraživačka i konzervatorska organizacija koja prati populacije delfina duž obale Zapadne Australije. Njeni stručnjaci pratili su ženku delfina po imenu Fragl, koja je prije dvije nedelje na svijet donijela mladunče.

Pošto je u Australiji u tom periodu zima, istraživači su od početka znali da su izgledi za opstanak tek rođenog mladunca neizvjesni. Fragl je i ranije izgubila četiri mladunca, pa se tim nadao da će ovog puta imati više sreće.

Kako piše Protothema kod mladunca su ubrzo primijećeni znaci ubrzanog disanja, odnosno tahipneje, zbog čega su istraživači strahovali od najgoreg. Nažalost, njihove sumnje su se obistinile.

Poznato je da delfini nakon uginuća mladunca često danima plivaju noseći njegovo tijelo, što naučnici smatraju oblikom tugovanja.

Sličan slučaj zabilježen je i u Grčkoj, gdje je majka dobri delfin viđena kako oplakuje svoje uginulo mladunče u Ambrakijskom zalivu, nakon čega su stručnjaci izdali smjernice kako građani treba da se ponašaju ukoliko naiđu na ovakav prizor. Period tugovanja može da traje danima, sve dok majka na kraju ne pusti mladunče i ne nastavi potragu za hranom.

Ovaj događaj odigrao se u blizini grada Banberija u Zapadnoj Australiji, području u kojem živi mala populacija delfina, a stopa preživljavanja mladunaca ionako je veoma niska.

Ono što ovaj prizor čini još dirljivijim jeste činjenica da Fragl nije bila sama. Nedaleko iza nje, tiho i postojano, plivalo je još 14 delfina, koji je nisu napuštali, pokazujući snažne društvene veze koje ove izuzetno inteligentne životinje stvaraju među sobom.

Cijeli događaj zabilježen je dronom istraživačke organizacije Geographe Marine Research.