Žena osumnjičena za ubistvo bivšeg partnera i ranjavanje rođake u selu Majac kod Podujeva preminula je u bolnici, dok nadležni i dalje istražuju motiv ovog zločina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osumnjičena za dvostruko ubistvo u selu Majac kod Podujeva preminula je u Univerzitetskom kliničkom centru (UKCK), potvrđeno je portalu Zakletva za pravdu, prenosi Kosovo online.

"Uprkos naporima medicinskog osoblja, 31-godišnja pacijentkinja preminula je u Urgentnom centru, odmah pošto smo dobili obavještenje od direktora Urgentnog centra", izjavila je portparolka UKCK-a Mirlinda Ćikala.

Prema dosadšnjim saznanjima iz istrage, ona je, nakon ubistva Iljaza Brahimija i ranjavanja 73-godišnje M.G, pokušala da izvrši samoubistvo. Obje su nakon incidenta prebačene u teškom stanju u UKCK i starija žena je preminula tokom noći, dok je osumnjičena podlegla povredama danas.

Osnovno tužilaštvo u Prištini saopštilo je da motiv dvostrukog ubistva još nije utvrđen. Na licu mjesta pronađeni su vatreno oružje, čaure i drugi materijalni dokazi, dok su tela žrtava upućena u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

"Trenutno, prema preliminarnim istragama, motiv ovog slučaja još nije poznat. Državni tužilac, u saradnji sa nadležnim institucijama, sprovodi intenzivnu istragu radi potpunog rasvjetljavanja ovog tragičnog slučaja", navodi se u saopštenju.

Policija je saopštila da je slučaj počeo prijavom da se u vozilu u Majcu nalazi osoba bez znakova života. Na licu mjesta pronađen je muškarac iz Obilića, kasnije identifikovan kao Iljaz Brahimaj, koji je bio mrtav u automobilu.

Daljim radom je utvrđeno da se osumnjičena nalazila u kući, naoružana i opasna po sebe i druge. Nakon akcije specijalne jedinice, u kući su pronađene dvije žene sa teškim povredama - osumnjičena i 73-godišnja žena, koje su potom prebačene u bolnicu.

Slučaj se vodi kao "teško ubistvo" i "neovlašćeno držanje oružja", a istraga je u toku. Ovo je bio treći slučaj ubistva na Kosovu u samo nedelju dana. U prethodna dva ubistva, u ponedeljak i u subotu, smrtno su stradali po jedan muškarac, a u prvom slučaju je i teško ranjen jedan muškarac.

Penzionisani pukovnik policije Refki Morina rekao je jutros na televiziji Kljan Kosova da na zločine koji su potresli Kosovo prethodnih dana utiče više faktora, ali je posebno istakao činjenicu da svaki sedmi stanovnik Kosova ima ilegalno oružje.

Ko je djevojka koja je pucala u bivšeg momka

Ardita Gaši (31) iz Majanca, prema pisanju Indeksa, osumnjičena je da je u nedelju oko 20 časova pucala iz pištolja i ubila Ilaza Brahimija (42) iz Obilića, sa kojim je do nedavno bila u vezi. Gaši je navodno zatim pucala i na svoju rođaku (73), koja je izašla iz kuće nakon što je čula pucnje i vriske, a na krraju je djevojka pokušala da presudi i sebi.

(Kosovo online/Mondo)