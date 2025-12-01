Studentkinja Biljana Đorić iz Mataruške Banje nestala je prije deset godina, a porodica i dalje nema nijedan trag o njenom nestanku.

Izvor: Printscreen/Kurir TV

Studentkinja Biljana Đorić (28) iz Mataruške Banje misteriozno je nestala prije deset godina.

"Mislila sam da će bol proći kako vrijeme prolazi, ali svakim danom mi je sve teže i teže. Spremam se za 2. decembar, deset godina otkako je nestala. Hvata me panika kako ću to da podnesem. "

Ovim riječima započinje potresnu ispovijest za medije Biljanina majka Vesna. Biljana je na dan nestanka na trafici ostavila mobilni telefon sa novčanikom i prodavačici rekla: "Neko će doći po ovo" i otišla u nepoznatom pravcu od kada joj se gubi svaki trag.

Deset godina porodica Biljane Đorić, koja je nestala 2. decembra 2015. godine, nema nikakve vijesti o njoj. Sa patnjom i čežnjom, svakog dana se nadaju da će se pojaviti na vratima, da će ih pozvati na telefon i reći da je dobro, ali nažalost od Biljane još uvijek nema ni traga ni glasa.

Njena majka Vesna nedavno na svom rođendanu koji je obilježila nedavno, zamislila je samo jednu želju, da čuje ćerkin glas i sazna da je živa.

"Svaki rođendan smo slavile zajedno. Od dana kada nestala u mom srcu ostala je praznina. Bol ne prolazi, a ja se svakim danom nadam i molim da će se vratiti. Samo želim da joj čujem glas i da znam da je živa. Njen mlađi brat stalno pita za nju", priča neutješna majka.

Izvor: Registar nestalih lica Srbije/Privatna arhiva

Poslednji razgovor sa ćerkom

Vesna se prisetila poslednjeg razgovora sa ćerkom.

"Pozvala me je tog dana da mi kaže da će doći za vikend. Rekla mi je da je kupila bratu igračku, a da će sestrama ovaj put umjesto šminke kupiti brojanice u manastiru. To je bio naš poslednji razgovor", prisjeća se sa suzama u očima Vesna.

Poslednjih mjeseci čitala Bibliju

Biljana je u poslednje vrijeme čitala Bibliju zbog čega majka sumnja da je otišla svojom voljom u neki od manastira.

"Policija misli da je moja ćerka živa i da nam jedino preostaje da čekamo da se sama javi i pojavi. Tražila sam je po manastirima, slala mnogo mejlova, nikada nikakav trag, ni pismeni odgovor dobila nisam. Bojim se i patim sve ove godine što nemam nikakve informacije o njoj, ali vjerujem da je živa i da je najvjerovatnije u manastiru. U poslednje vrijeme je čitala Bibliju i citirala mi neke djelove. Za slavu mi je govorila da ugasim cigaretu dok gori svijeća, jer je to grijeh. Gasila je muziku na televizoru, jer je grijeh slušati za neke praznike. To su neke stvari koje su mi probudile sumnju da je otišla u manastir. Ako je to njena volja, ja ću da je poštujem, samo neka mi se javi da znam da je dobro", rekla je neutješna majka.

Lažne dojave

Vesna je ranije ispričala medijima da su za sve ove godine imali mnogo lažnih dojava od ljudi koji su htjeli da im uzmu novac. Zvali su je da joj kažu da joj je ćerka sakrivena u podrumu, zatim da je viđena u Grčkoj. Sve dojave ispostavile su se kao lažne.

"Bilo je raznih dojava. Jedan čovjek iz Kraljeva nas je zvao rekao da je vidio devojku sličnu njoj u Grčkoj. On jedini nije imao lošu namjeru. Išli smo u Grčku, ali se ispostavilo da je u pitanju druga djevojka koja zaista liči na moju Biljanu. Bilo je tu i ljudi koji su htjeli da se obogate na našoj nesreći. Javljali su nam da je u nekom podrumu, mučena i ošišana. Tražili su pare. Policija ih je kasnije locirala i pohapsila. Motiv je naravno bio uvijek samo novac, koji smo mi često i davali ne bismo li našli Biljanu. Policija nas je posavjetovala da to više ne radimo i da čekamo da se sama pojavi", kaže ona.

Podsjetimo, Biljana je 2. decembra pozvala majku i rekla joj da je završila sa ispitima i da sijeda na voz.

Kada je stigla u Kraljevo, otišla je do trafike, ostavila svoj mobilni telefon i pasoš uz riječi "neko će doći po ovo", a zatim je ušla u taksi. Nakon kraće vožnje, izašla je u Karađorđevoj ulici. Od tada joj se gubi svaki trag.

(Blic/MONDO)