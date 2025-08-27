Parnični postupak protiv roditelja maloljetnog K. K, koji je prije dvije godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i školskog čuvara, nastavljen je pred Višim sudom u Beogradu. Sledeće ročište zakazano je za 5. novembar

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Espreso/Tamara Trajković

U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje u parničnom postupku u slučaju "Ribnikar" koji je pokrenula porodica ranjenog dječaka protiv roditelja maloljetnog K.K, koji je prije dvije godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Ovaj parnični postupak približava se završetku, jer je danas sudija najavio da će na narednom ročištu biti izveden poslednji dokaz, čime će se steći uslovi za zaključenje javne rasprave.

Sudija je danas odlučio da se izvrši uvid u spise krivičnog predmeta, koji je završen osuđujućim presudama, ali je presuda još uvijek u fazi žalbe, a odluka Apelacionog suda se očekuje.

Takođe, prihvaćeno je da se kao dokaz izvedu transkripti iskaza koje su tuženi Kecmanovići dali u drugim postupcima vezanim za slučaj "Ribnikar", kao i nalaz komisije sudskih vještaka o sposobnosti rasuđivanja maloljetnog K. K., koji je pripremljen u okviru drugog parničnog postupka.

Odbijen je predlog da se čitaju iskazi zaposlenih u školi "Ribnikar", koje su dali u drugom postupku, jer punomoćnik oštećenih smatra da to nije relevantno, s obzirom na to da ni škola ni roditelji nisu tuženi.

Međutim, kao dokaz biće prikazan snimak iz streljane, na kojem se vidi kako maloljetni K. K. prolazi obuku u držanju oružja i pucanju.

Vjeruje se da će ovaj postupak biti okončan na narednom ročištu 5. novembra, kada će snimak biti emitovan.

(N1/MONDO)