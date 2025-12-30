Krajem 2021. godine, Zdravko Goranović iz Sombora zaklao je suprugu, dvije ćerke nakon čega je podmetnuo požar i izvršio samoubistvo. Tragediju je jedino preživio sin Marko.

Prošlo je tačno četiri godine od kada se dogodila jedna od najtežih porodičnih tragedija u Srbiji, koja je potresla ne samo Sombor već i cijelu zemlju, kada su u porodičnoj kući u ovom gradu 29. decembra 2021. godine život izgubile Mira Goranović (55) i njene dvije ćerke, Anastazija (19) i Anabela (15). Za zločin je odgovoran suprug i otac, Zdravko Goranović (59), koji je nakon toga izvršio samoubistvo.

"Zdravko je zaklao suprugu Miru i ćerke Anastaziju i Anabelu u porodičnoj kući u Somboru pa zatim podmetnuo požar i objesio se u potkrovlju. Prilikom eksplozije plinske boce kuća se začas pretvorila u buktinju.

Jedini preživjeli član porodice bio je sin Marko, koji se u trenutku događaja nije nalazio u kući, ali je on bio taj koji je zatekao spaljena tijela.

Dugogodišnje nasilje i propusti sistema

Prema ranijim sudskim i policijskim podacima, Zdravko Goranović je godinama bio prijavljivan zbog porodičnog nasilja. Nekoliko mjeseci prije tragedije bio je u pritvoru, a potom pušten da se brani sa slobode do pravosnažnosti presude, uz mjere zabrane prilaska porodici. Stručne procjene u tom trenutku ukazivale su da ne predstavlja neposrednu opasnost.

"Osuđen je na ukupno 39 mjeseci robije, ali je sud do pravosnažnosti presude pustio nasilnika na slobodu, cijeneći procjenu psihologa da nije opasan po okolinu i da je dovoljno da mu se izrekne zabrana prilaska supruzi i djeci", podsjeća izvor.

Tragedija se dogodila svega nekoliko dana nakon njegovog izlaska iz pritvora, što je kasnije pokrenulo burne reakcije javnosti, ali i ozbiljna pitanja o efikasnosti procjene rizika i zaštite žrtava porodičnog nasilja.

"Znakovi su postojali"

Komšije porodice Goranović tada su svedočile da su bile upoznate sa dugotrajnim problemima u porodici. Kako su navodili, Mira i deca živeli su povučeno, a nasilno ponašanje Zdravka Goranovića bilo je poznato u komšiluku.

"Ne čudi me što je napravio ovo zlo. Godinama je maltretirao ukućane. Ako je htio da se ubije, zašto samo sebi nije presudio. Kako je mogao da pobije ženu i djecu, zlotvor! On je davno radio kao policajac, jedan kraći period. Pričao je da je sam dao otkaz, ali me ne bi čudilo da je lagao i da su ga otpustili. Posle je radio kao majstor za TV. Zbog njega smo zazirali i od Mire i djece, iako su oni bili divni, jer bi im ludak napravio problem kad god bi neko popričao sa njima. Kad je uhapšen, Mira je procvjetala", rekla je tada jedna od komšinica.

Prema njenim riječima, Goranović je odmah po izlasku iz zatvora došao kući, ali tada nije pravio probleme i najvjerovatnije je samo na kratko svratio da uzme neke svoje stvari:

"Zaista ne znam šta se u međuvremenu tačno dogodilo između njega i Mire, pa je Zdravko opet banuo u kuću i napravio masakr. Kada smo čuli da su vatrogasci najpre pronašli tri tijela, sve smo se nadali da je barem najmlađa Anabela preživjela pokolj, ali kasnije su našli i njeno tijelo. Ogromna tuga i tragedija", zaključila je.

