Ministar pravde Bojan Božović najavio je uvođenje femicida u Krivični zakonik kao poseban oblik teškog ubistva, uz pooštravanje kaznene politike i unapređenje procesne zaštite žrtava.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Ministar pravde Bojan Božović najavio je da će rodno motivisano ubistvo žena, femicid, biti uvedeno u Krivični zakonik kao poseban oblik teškog ubistva. U izjavi za Portal RTCG kazao je da ova inicijativa predstavlja odgovor na zabrinjavajuće podatke o ubistvima žena i rodno zasnovanom nasilju.

Kako je naveo, definisanjem femicida kao posebnog krivičnog djela jasno se prepoznaje rodni motiv izvršenja i obezbjeđuje precizniji i stroži okvir za sankcionisanje počinilaca. Predlog izmjena Krivičnog zakonika upućen je Evropskoj komisiji u junu 2025. godine, a nakon dobijanja komentara planirano je njegovo upućivanje u skupštinsku proceduru.

Božović je ocijenio da je u prethodnom periodu ostvaren značajan napredak u jačanju pravnog okvira za borbu protiv nasilja, posebno kroz izmjene Krivičnog zakonika koje su stupile na snagu u decembru 2023. godine. Izmjenama člana 220 pooštrene su kazne za nasilje u porodici, a svaki oblik nasilja sa fizičkim ili psihičkim posljedicama sada se tretira kao krivično djelo, a ne kao prekršaj.

Izmjene su obuhvatile i usklađivanje sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, čime je proširen pojam člana porodice i omogućeno procesuiranje većeg broja slučajeva.

Ministar je najavio i dalji rad na izmjenama Krivičnog zakonika koje se odnose na odmjeravanje kazni, sa ciljem ograničavanja ublažavanja kazni ispod zakonskog minimuma u slučajevima ponavljanja krivičnih djela, naročito kada je riječ o nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Božović je naglasio da strože kazne same po sebi nijesu dovoljne, te da je fokus Ministarstva i na unapređenju procesne zaštite žrtava kroz izmjene Zakona o krivičnom postupku. Novina je uvođenje žrtve kao posebne procesne kategorije, sa pravom na informisanje, prisustvo lica od povjerenja, individualnu procjenu potreba, zaštitu od sekundarne viktimizacije, pritisaka i zastrašivanja, kao i pravo na podnošenje pritužbe.

Podsjetio je i da je usvojena Strategija za zaštitu prava žrtava za period 2025–2029, kojom se jača institucionalno postupanje i sprečava sekundarna viktimizacija, uz jasno definisane mjere kroz Akcioni plan.

Na kraju, Božović je istakao da je uloga Ministarstva pravde normativna, te da sve izmjene zakonodavstva prolaze provjeru usklađenosti sa standardima EU i Savjeta Evrope, dok Državno tužilaštvo i Vrhovni sud kroz uputstva i smjernice obezbjeđuju dosljedniju primjenu zakona u predmetima nasilja.