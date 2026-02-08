I dalje nije poznat motiv ubistva žene u Nišu. Oglasio se drug iz škole ubijene žene.

U Nišu je u petak 6. februara ubijena žena A Š (44). Osumnjičeni je njen kum D G, koji živi u blizini i kome je danas određen pritvor, a prema svjedočenjima komšija za Kurir, motiv zločina i dalje je nejasan. Kako su naveli svjedoci, osumnjičeni je u nju ispalio prva tri metka, a potom se ubrzo čulo još hitaca.

Komšije tvrde da su bili kumovi, ali da nijesu bili ni u kakvoj emotivnoj vezi. To je za Kurir potvrdila i osoba koja je sa žrtvom išla u Osnovnu školu „Ratko Vukićević“.

„Mislim da je osumnjičeni bio kum na njenom vjenčanju sa prvim mužem, D Š. Taj prvi muž je poginuo u eksploziji bombe u automobilu prije nekoliko godina u naselju Trošarina.

Ne znam kako će njena majka sve ovo da preživi, jer je prije dva mjeseca umro njen otac J A, a sada i ona. Nije ni ožalila oca, a ubijena je“, ispričao je jedan od njenih školskih drugova.

Pogledajte fotografije sa mesta ubistva žene u Nišu

Nakon ubistva, osumnjičeni je sjeo u automobil i pobjegao starim putem ka Aleksincu. Skrenuo je, prema rekonstrukciji u koju je uvid imao Kurir, ka selima Donja Trnava i Tešica, a potom se uputio ka Lužanima i Nozrini.