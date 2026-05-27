Predsjednik Partizana Rasim Ljajić otkrio da Eldin Bajramović ne želi da potpiše ugovor dok ne vidi ishod sjednice na kojoj se biraju čelnici kluba.

Fudbalski klub Partizan već dugo se nalazi u krizi, a sjednica Skupštine 1. juna trebalo bi da riješi bar dio problema koji trenutno postoje u Humskoj. Crno-bijeli će birati između dvije struje u aktuelnom rukovodstvu, a ishod nestrpljivo čekaju i pojedinci koji su već zaposleni u klubu.

Potpuno nevjerovatan je slučaj talentovanog Eldina Bajramovića (19) koji ne želi da produži ugovor sa klubom dok ne vidi ko će preuzeti funkcije pred početak nove sezone. Od ishoda sjednice na kojoj će se glasati o putu Partizana zavisi i da li će Bajramović ostati u crno-bijelom taboru, potvrdio je Rasim Ljajić.

"To su neke druge stvari o kojima sada ne bih govorio. Šta ima igrača da interesuje šta će se desiti?", rekao je Rasim Ljajić i dodao: "To je dio opšte atmosfere. Mnogima ne odgovara da se situacija u Partizanu smiri. Da se razumijemo, to je tačna informacija. O toj priči će se pričati posle svega. Nema sumnje, on je jako talentovan, imao je odličnu sezonu u Teleoptiku, Partizan računa svakako na njega, ali neće nikoga primoravati da ostane i na silu da potpisuje, ako ne želi".

Prvi čovjek Partizana zadovoljan je urađenim poslom u prethodnom periodu, jer smatra da je "oživjela" Partizanova škola. Djeca sada ostaju u klubu, a u sezoni koja samo što se završila bilježeni su veoma dobri rezultati u mlađim kategorijama.

"Nismo imali nikoga od djece da je otišao iz Partizana, prethodnih godina su desetine djece otišle zbog loših uslova. Niko od kadeta, mladjih selekcija... Na kraju krajeva, Partizan je ove sezone prvi u četiri od šest mlađih selekcija. O tome niko ne govori zbog ovih stvari. Kao što niko ne govori da je Teleoptik ušao u drugu ligu", zaključio je Rasim Ljajić.

Ko je Eldin Bajramović?

Ofanzivac Partizana Eldin Bajrmanović rođen je 2007. godine, a svojevremeno je bio reprezentativac Srbije do 16, 17 i 18 godina. U dresu državnog tima ima ukupno 14 mečeva i četiri postignuta gola, a svojevremeno je smatram jednim od najtalentovanijih igrača u mlađim kategorijama crno-belih.

Ipak, u jednom trenutku djelovalo je da Partizan više ne vjeruje u njega. Fizičke predispozicije koje je Eldin koristio da dominira u mlađim kategorijama nisu bile dovoljne za seniorski fudbal, koji je tokom ove sezone okusio u Srpskoj ligi Beograd, noseći dres šampionskog tima Teleoptika. Bilo je tada onih koji su pomislili da Eldin Bajramović neće ispuniti očekivanja, ali...

Proljećni dio sezone i saradnja sa Markom Jovanovićem dali su novi vjetar u leđa mladom ofanzivcu. Bajramović je uhvatio pravi ritam, pa se i mišljenje čelnih ljudi Partizana promijenilo - ponovo su podignuta očekivanja, pa ne čudi što je spreman i novi ugovor za krilnog napadača koji može da igra po oba boka.