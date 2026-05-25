U saobraćajnoj nesreći u mjestu Frutak učestvovali su teretnjak, kombi i automobil, a jedna osoba je povrijeđena.

Jedna osoba, čiji identitet još nije utvrđen, stradala je, dok je jedna osoba povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Frutak na magistralnom putu Danilovgrad – Nikšić, prenose Vijesti pozivajući se na nezvanične informacije iz Uprave policije.

Prema istim informacijama, u udesu su učestvovala tri vozila – teretno vozilo, kombi i automobil.

Kako prenose Vijesti, saobraćajna nesreća dogodila se oko 17.35 časova.

Iz Uprave policije saopšteno je da je saobraćaj na toj dionici puta u prekidu za sve kategorije vozila.