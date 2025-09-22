U teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu život je izgubio mladić, dok je nekoliko mladih zadobilo teške povrede.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Kragujevcu, smrtno je stradao jedan mladić a teže je povrijeđeno nekoliko mladih osoba.

"Jedan mladić je poginuo, a troje mladih nalazi se u jako teškom stanju. Vozač kamiona i još jedno lice zadobili su povrede koje nisu opasne po život", potvrđeno je za medije.

Do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili kamion i putnički automobil marke reno klio, u kojem se nalazilo petoro mladih uzrasta od 17 do 19 godina.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, stradali mladić je sjedio na zadnjem sjedištu i preminuo na licu mjesta uprkos brzoj intervenciji ekipe Hitne pomoći.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće.

(Rina/MONDO)