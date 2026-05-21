Policija i Hitna pomoć odmah stigli na lice mjesta, istraga o incidentu je u toku.
U poznatom restoranu "Džeri" na Novom Beogradu danas oko 11.30 časova došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen vlasnik tog lokala.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, ranjeni muškarac zadobio je prostrijelne rane, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar sa prostrjelnim ranama i nalazi se u teškom stanju.
"Do pucnjave je došlo oko 11.30 kada je jedna osoba zadobila prostrijelne rane. Policija i ekipa Hitne pomoći odmah su izašle na lice mjesta", kaže izvor upoznat sa slučajem.
Upucani vlasnik poznatog restorana teško povrieđen: Prve slike sa mesta krvave drame na Novom Beogradu, vrvi od policije
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do pucnjave.
Pucač je kako saznajemo odmah uhapšen. U pitanju je M. D. (24).
Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.
Bačena bomba na lokal
Inače, restoran Džeri se prije nekoliko mjeseci našao na meti grupe koja se dovodi u vezu sa paljenjem lokala po Beogradu.
Tada je bačena bomba ispred lokala.
Eksplozija se dogodila početkom februara, oko dva sata posle ponoći i naprava je bačena ispred ulaza u lokal. Oštećena su stakla tog lokala i susjednog.