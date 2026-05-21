Policija i Hitna pomoć odmah stigli na lice mjesta, istraga o incidentu je u toku.

Izvor: MONDO

U poznatom restoranu "Džeri" na Novom Beogradu danas oko 11.30 časova došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen vlasnik tog lokala.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, ranjeni muškarac zadobio je prostrijelne rane, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar sa prostrjelnim ranama i nalazi se u teškom stanju.

"Do pucnjave je došlo oko 11.30 kada je jedna osoba zadobila prostrijelne rane. Policija i ekipa Hitne pomoći odmah su izašle na lice mjesta", kaže izvor upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do pucnjave.

Pucač je kako saznajemo odmah uhapšen. U pitanju je M. D. (24).

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.

Bačena bomba na lokal

Inače, restoran Džeri se prije nekoliko mjeseci našao na meti grupe koja se dovodi u vezu sa paljenjem lokala po Beogradu.

Tada je bačena bomba ispred lokala.

Eksplozija se dogodila početkom februara, oko dva sata posle ponoći i naprava je bačena ispred ulaza u lokal. Oštećena su stakla tog lokala i susjednog.