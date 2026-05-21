Jedna osoba ranjena u pucnjavi koja se dogodila u restoranu "Džeri" na Novom Beogradu.

U jednom poznatom restoranu na Novom Beogradu danas oko 11.30 časova došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen vlasnik tog lokala.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, ranjeni muškarac zadobio je prostrijelne rane, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar.

"Do pucnjave je došlo oko 11.30 kada je jedna osoba zadobila prostrijelne rane. Policija i ekipa Hitne pomoći odmah su izašle na lice mjesta", kaže izvor upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do pucnjave.

Pucač je kako se saznaje odmah uhapšen. U pitanju je M. D. (24).

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.

