U trećem danu potrage za tijelom Aleksandra Nešovića Baje, policija pretražuje Jarkovačko jezero u potrazi za ključnim dokazima.

Opsežna potraga za tijelom Aleksandra Nešovića Baje (48), visokopozicioniranog člana ozloglašene Kekine grupe koji je zvjerski likvidiran 12. maja na Senjaku, ušla je u svoj treći dan.

Područje oko Jarkovačkog jezera je i dalje pod potpunom blokadom, dok na desetine pripadnika Žandarmerije, UKP-a, Vojne policije i elitnih jedinica MUP-a vode grčevitu borbu sa vremenom i mutnom vodom, pokušavajući da lociraju tijelo koje su ubice, kako se sumnja, bacile u jezero.

Policijski čamci sa najsavremenijim sonarima neprekidno patroliraju akvatorijom, dok ronioci pretražuju muljevito dno centimetar po centimetar.

Podsjetimo, do ključnog preokreta došlo je kada je u obližnjem mjestu Putinci lociran automobil marke "hjundai" u kojem je tijelo transportovano. U tom "autu smrti" forenzičari su zatekli jeziv prizor: veći broj boca sone kiseline kojom su ubice pokušale da spale DNK tragove, hirurške rukavice i podmetnutu haubu sa tragovima krvi za koju se sumnja da pripada ubijenom Baji.

Dok se na terenu traga za dokazima, Više javno tužilaštvo u Beogradu iznelo je zvanične detalje Naredbe o sprovođenju istrage.

Ko se sumnjiči za šta? Zvanične uloge u mafijaškoj zaveri

Prema zvaničnom saopštenju tužilaštva, mozaik zločina i uloge desetorice osumnjičenih precizno su definisani:

Veselin Milić (bivši načelnik Beogradske policije): Sumnja se da je pozvao žrtvu na sastanak i zahtijevao od njega da dođe bez obezbjeđenja. Sjedio je za stolom tokom razgovora, prisustvovao samom momentu ubistva, a nakon zločina ne samo da ga nije prijavio, već je aktivno pomagao izvršiocima u prikrivanju i bjekstvu. Tereti se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Saša Vuković Boske (48) (bivši policajac): Od ranije je bio u dubokom sukobu sa ubijenim Nešovićem. Nakon što je Baja posumnjao u zamku ispred restorana, Boske ga je lično pozvao telefonom i nagovorio da se vrati. Potom je uzeo pištolj, ispalio više hitaca i ubio Nešovića na licu mjesta. Tereti se za Teško ubistvo u saizvršilaštvu, Nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i Izazivanje opšte opasnosti. Od njega je pokrenuta i finansijska istraga za Pranje novca.

Mario S. (46): Sjedio je za stolom tokom fatalnog sastanka. Sumnja se da je od Danke V. preuzeo pištolj i odmah ga prosleđuje Vukoviću kako bi izvršio likvidaciju. Tereti se kao direktan saizvršilac za Teško ubistvo, Nedozvoljeno oružje i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42) (Boskeova supruga): Sumnja se da je obezbijedila pištolj iz kojeg je počinjeno ubistvo, neovlašćeno ga unijela u restoran i predala ga Mariu S. Tereti se za Nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (nalazi se u kućnom pritvoru sa nanogicom).

Dejan S. (50): Pomogao je napadačima neposredno nakon ubistva i organizovao njihovo filmsko bjekstvo i skrivanje na ruti ka Šapcu, jezeru Dobrodol i konačno Staroj Pazovi. Tereti se za Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Policijski i civilni logističari iza rešetaka

Zvaničnom naredbom tužilaštva obuhvaćena je i grupa aktivnih policajaca i civila koji su svjesno ćutali o stravičnom zločinu:

Aktivni policajci Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Civili Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, s tim što se Vuku Š. na teret stavlja i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Finansijski udar: SBPOK pokrenuo provjeru imovine i sefova

Paralelno sa pretragom terena, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije uputilo je hitan zahtjev Jedinici za finansijske istrage SBPOK-a. Na osnovu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog djela, naloženo je da se za Sašu Vukovića, članove njegove porodice i povezana lica prikupe svi dokazi o imovini od Poreske uprave, RGZ-a, banaka, APR-a i Uprave carina.

Forenzičari proveravaju svaku nekretninu, automobile i račune, sa ciljem da se utvrdi porijeklo novca i da li su osumnjičeni u vreme kupovine imali dovoljno zakonitih prihoda. Ukoliko se dokaže nesrazmjera, država će krenuti u trajnu konfiskaciju kompletnog imetka, dok se unutar samog MUP-a sprovodi čistka - prema novim najavama, svaki policajac koji obezbjeđuje kriminogene strukture automatski dobija obavezan otkaz.

Zvanična rekonstrukcija: Kako je izvedena krvava zamka na Senjaku?

Sve je počelo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se Aleksandar Nešović zvani Baja dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "Restoran 27" na Senjaku. Prema zvaničnim podacima iz istrage, hronologija kobnih trenutaka tekla je ovako:

23:00 – Poziv načelnika (Mamac): Baju je na sastanak telefonom pozvao lično tadašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić. Milić mu je predložio da se nađu kako bi navodno raspravili nesuglasice sa suparničkom ekipom, sugerišući mu kobnu stvar: "Dođi sam, nemoj da vodiš svoje obezbjeđenje".

23:15 – Sumnja ispred restorana: Baja stiže pred restoran u svom blindiranom automobilu, ali uočava vozila koja koristi ekipa Saše Vukovića Boskea. Shvatajući da je u pitanju potencijalna zamka, Baja mijenja plan, odlučuje da ode i porukom obavještava bliskog prijatelja V.B. da se sklanja sa mjesta događaja bez ulaska u objekat.

23:25 – Fatalni poziv Boskea: U tom momentu Baju na telefon direktno poziva Saša Vuković Boske, sa kojim je od ranije u ozbiljnom sukobu. Boske uspijeva da ga ubijedi da nema opasnosti i nagovara ga da se vrati. Baja donosi odluku koja ga vodi pravo u smrt – okreće automobil, ulazi sam u restoran "27" i sijeda za sto sa Milićem, Bosketom i Mariom S.

23:45 – Unos oružja i egzekucija: Dok za stolom traje verbalna rasprava, u objekat stiže Boskeova supruga Danka V. i neprimjetno unosi pištolj. Oružje predaje Mariu S., koji ga odmah prosleđuje Boskeu. Nekoliko sekundi kasnije, Saša Vuković Boske poteže pištolj i ispaljuje više hitaca direktno u pravcu Aleksandra Nešovića Baje, ubivši ga na licu mjesta i direktno ugrozivši živote svih prisutnih gostiju i osoblja.

00:15 (13. maj) – Bjekstvo: Tijelo žrtve je izneseno i ubačeno u "hjundai", kojim je preko Putinaca transportovano do Jarkovačkog jezera, gdje je bačeno u vodu. Pomagač Dejan S. potom preuzima ubice i vozi ih preko Šapca do štek-stana u Staroj Pazovi, gdje ih policija spektakularno hapsi sa 10.000 eura u kešu, lažnim bosanskim pasošima i luksuznim "Audijem Q8".

Treći dan opsežne potrage na Jarkovačkom jezeru se nastavlja sa maksimalnim kapacitetima. Pripadnici SAJ-a, UKP-a, Žandarmerije i Vojne policije ne napuštaju teren, a javnost sa nestrpljenjem očekuje ishod forenzičkih analiza tragova krvi i kiselina pronađenih u vozilu smrti.

