Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dobio poziv da učestvuje na "glamuroznoj proslavi" 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore.

Ali, neću ići na glamuroznu proslavu otcepljenja od moje Srbije, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara na gradilištu izložbe Ekspo.

" Bilo bi me sramota, i pljunuo bih sebi i svom narodu u lice, a oni nek slave šta god hoće - istakao je Aleksandar Vučić", prenosi Danas.

Vučić je rekao da je vidio da se u Crnoj Gori sprema glamurozna proslava, da dolazi Riki Martin, ali šta se u stvari slavi – slavi se otcjepljenje od Srbije, dodajući da bi mnogo toga mogao da kaže o nesposobnosti našeg rukovodstva iz tog perioda.

Vidim da su mnogo srećni što su otišli od Srba i Srbije, želim im svu sreću, napomenuo je Vučić i poručio da je koliko je čudno, toliko nije ni čudno ni iznenađenje što Evropa ne insistira na pravu na upotrebu srpskog jezika u Crnoj Gori, a insistira na svemu drugom.

Nek nastave oni svoj posao, svu sreću ovog svijeta im želim, a Srbija da ide naprijed i da pravimo velike podvige u ekonomskom napretku naše zemlje, dodao je.

U Podgorici je 21. maja centralna proslava 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nastupiće Tamara Živković, Milena Vučić, Nenad Knežević Knez, Ricky Martin, DJ Robin Šulc.

U Crnoj Gori je 21. maja 2006. održan referendum sa pitanjem da li ste da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno pravnim subjektivitetom, na šta je sa da odgovorilo 47 odsto birača u odnosu na ukupno biračko telo ili 55 odsto od ukupnog broja izašlih na glasanje.

Predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore bio je Svetozar Marović, a predsjednik Srbije Boris Tadić.