Proslava Dana nezavisnosti u Baru: Nastupaju Dubioza kolektiv, Who See, Parni Valjak, Burak Yeter…

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore, Opština Bar i Turistička organizacija Bar organizuju trodnevni muzički program na Šetalištu kralja Nikole, u periodu od 21. do 23. maja, a svi nastupi će početi u 21 čas.

žOvim povodom, kako poručuju iz Stručne službe TO Bar, za sve građane Bara i brojne posjetioce pripremljen je bogat zabavni program uz nastupe regionalnih i domaćih muzičkih zvijezda, nastupaju i međunarodni DJ-evi, čime se dodatno obogaćuje turistička ponuda grada i svečano obilježava početak turističke sezone u Baru.

“Program počinje 21. maja nastupom popularne grupe Dubioza kolektiv, koji će zagrijati atmosferu na samom početku večeri, nakon čega slijedi nastup hip-hop sastava Who See. Već naredne večeri, 22. maja, publiku očekuje nastup legendarne grupe Parni Valjak, dok će kao predgrupa nastupiti lokalni Akademia bend. Poslednje veče proslave planirano je za 23. maj, kada će Šetalište kralja Nikole biti u znaku elektronske muzike uz nastupe DJ Marka Milanovića, DJ Tom Novy-a i DJ Buraka Yetera. Pozivamo sve građane i turiste da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti u duhu zajedništva, muzike i dobre atmosfere. Dobrodošli u Bar”, poruka je TO Bar.