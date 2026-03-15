U Barajevu se jutros dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo dvadesetjednogodišnji mladić.

Nesreća se dogodila kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mjesta.

Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, dok je suvozač povrijeđen i prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu, izjavila je za RTS dr Andrijana Ilić iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Kako se može vidjeti na fotografijama, od automobil kojim je upravljao nastradali potpuno je uništen.

