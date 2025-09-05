Na suđenju za brutalno ubistvo Nadire Sahačić u Sarajevu, tužilaštvo je DNK vještačenjem potvrdilo krivicu Mirze Durana, dok odbrana tvrdi da nije imao motiv. Presuda će biti izrečena naredne sedmice, a optuženi odbio prisustvo.

Izvor: Youtube Hayat Media BiH

Na Kantonalnom sudu u Sarajevu juče je iznesena završna riječ u postupku protiv Mirze Durana, optuženog za ubistvo Nadire Sahačić, koje je izvršeno na izuzetno brutalan način u njenom stanu u sarajevskom naselju Ciglane.

Prema optužnici, Sahačić je izbodena dva puta nožem, a na kraju je bukvalno zaklana.

Tužiteljka Željka Tomić-Anušić istakla je pred prisutnima u sudnici da je ubistvo počinjeno na izuzetno okrutan način. Sin ubijene, Alden, pronašao je majku u lokvi krvi. Tragični događaj odigrao se u noći između 18. i 19. avgusta 2024. godine.

Pokušavala da se brani

Tužiteljka je tokom jučerašnjeg ročišta istakla da je žrtva pretrpjela ogromne duševne i fizičke bolove, zadobivši više od 80 ubodnih rana. Doktor Nedim Sarajlić izvršio je vještačenje i utvrdio da se Nesretna žena branila rukama, pokušavajući da zaštiti djelove tijela.

Nasilna smrt nastupila je usled iskrvarenja. Sahačić je imala ukupno 62 rane, od čega najmanje 28 u predjelu vrata i brade. Tužiteljka je naglasila da je žrtva pretrpjela teške patnje. Za sobom je ostavila sina i ćerku.

Sin, Alden, pronašao je majku u stanu, nije dirao tijelo, već je prišao da provjeri da li je još živa. Nakon što je utvrdio da je preminula, pozvao je policiju. Alden je tada bio u stanu sa suprugom Aminom, koja je ranije svjedočila u sudu. Ćerka ubijene u vrijeme tragedije nije bila u Sarajevu, a i ona je kasnije svjedočila.

DNK vještačenje potvrdilo krivicu

Tužilaštvo je dokazalo da je Mirza Duran počinio ubistvo Nadire Sahačić DNK analizom, prilikom koje su pronađeni biološki tragovi žrtve i optuženog. Tužiteljka je naglasila da žrtva nije poznavala Durana niti je bila u sukobu s njim, a ubistvo je izvršeno pod otežavajućim okolnostima. Psihijatrijsko vještačenje, sprovedeno po predlogu odbrane, pokazalo je da je Duran bio smanjeno uračunljiv, prema riječima neuropsihijatra Omera Ćemalovića.

Svjedok Faris Bašić potvrdio je da se poznaje s Duranom, ali da ga nije vidio oko petnaest dana prije ubistva. Tužiteljka je istakla da je žrtva bila nemoćna da se brani, dok optuženi nije pokazao kajanje niti empatiju, te traži maksimalnu kaznu zatvora. Presuda će biti izrečena naredne sedmice, a optuženi je odbio prisustvo izricanju.

Odbrana tvrdi da nije imao motiv

Duranov advokat Omar Mehmedbašić tvrdio je da nije dokazano da je njegov klijent izvršio krivično djelo jer nije imao motiv. Advokat je naveo da na noževima nema otisaka, da Duran nije poznavao žrtvu i da nije imao imovinsku korist. Takođe, zatražio je oslobođenje od sudskih troškova zbog lošeg imovinskog stanja optuženog.

(MONDO/Avaz)





