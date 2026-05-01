Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Sarajevu.

Izvor: Društvene mree/Screenshot

Policija u Sarajevu je uhapsila Tarika Prusaca, osumnjičenog za ubistvo njegove bivše žene (41) u naselju Dobrinja u Sarajevu, piše "Dnevni Avaz". On je uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju bivšu ženu i da je ranio njenog brata nakon čega je odveo njihovu ćerku koja ima pet godina.

Ubistvo se dogodilo u Ulici Omladinskih radnik brigada. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt žene na licu mjesta.

Dijete je pronađeno i na svu sreću, nema nikakve povrede. Trenutno je dete sa stručnjacima, a uviđaj i dalje traje.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave u Sarajevu