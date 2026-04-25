Policija istražuje eksploziju u Novom Sadu u kojoj je povrijeđen dječak (13).

Policija i dalje istražuje slučaj eksplozije u Novom Sadu u kojoj je povrijeđen dječak (13). Naime, juče oko 16 časova, na uglu Temerinske i Primorske ulice, dijete je pronašlo u smeću i slučajno aktivirao vrstu eksplozivne naprave, a komšije su i dalje u šoku zbog svega što se dogodilo

Prema nezvaničnim informacijama, dječak je pronašao u smeđu za sada neidentifikovanu eksplozivnu napravu i izvukao osigurač, a prilikom ekplozine mu je povređena ruka.

On je prevezen u dječju bolnicu i nije životno ugrožen, ali tu na jednom ektremitetu vidljive povrede prsta.

Kako tvrdi izvor, policija istražuje o kojoj je tačno eksplozivnoj napravi riječ, te naglašava da je siguran da u pitanju nije bomba.

"Da je eksplodirala bomba, detonacija bi bila daleko jača, a posledice veće. Dječak sigurno ne bi prošao samo sa povredom prsta, a zvuk bi odjeknuo daleko", objašnjava sagovornik i dodaje:

"Sumnja se da je u pitanju neka vrsta pirotehnike koja je nemjarom bačena u kantu za smeće. Vrlo je vjerovatno da ta naprava ne bi eksplodirala sama od sebe i ne bi izazvala nesreću, međutim, okolnosti su bile drugačije. Zato se mora biti što obazriviji kada je riječ o pirotehnici! Upotrebljavati, čuvati i odlagati tačno po uputstvu za korišćenje. Meni izgleda kao da je neka jača petarda pukla djetetu u rukama ili nešto slično tome, ali policija i dalje utvrđuje vrstu naprave.

Komšije iznenađene

Novosađani koji žive u neposrednoj blizini mjesta nesreće priznaju da su zabrinuti za bezbijednost svojim porodica, pogotovo mališana, te apeluju da službe pojačaju kontrolu u tom delu naselja.

Jedan od prvih komšija svojim svjedočenjem potvrdio je sumnje našeg izvora i policije da nije u pitanju bomba.

"Živim u blizini, a i radim u blizini. U tom sam periodu baš bio na terasi i gledao ka mjestu gde se dogodila nesreća. Iskreno, nisam čuo nikakvu ekploziju, ali sam video dosta policije i haosa kasnije. Ne znam kako je moguće da pukne bomba, a da ja koji sam u tom momentu napolju i na tako maloj razdaljini to ne vidim i ne čujem. Nisam vidio dječaka, ali pošto je u blizini Najlon pijaca, klinci se često tu okupljaju ne bi li pronašli neke korisne stare stvari ili otpatke sa tezgi koje njima znače", rekao je jedan od komšija.

"Dječak sigurno nije iz našeg komšiluka, ali dijete je dijete. Petkom i subotom se često okupe djeca iz više naselja kod Najlon pijace kako bi odnosili kući stvari koje su bačene. Prvo, šta rade ta deca tu? To mjesto treba kontrolisati i sprečiti djecu da se bave tim poslovima. Ona treba da se igraju, a ne da skupljaju sirovine i ulaze u kante za smeće. Druga stvar, ja imam ukuče. Ne daj Bože da se bomba aktivirala u njegovom! Ne mogu da zamislim kako je njegovim jadnim roditeljima... Šta uopšte bobma radi u komunalnom otpadu? Mi u okruženju nemamo, da ja znam, neko vojno lice ili osobu koja bi imala dozvolu za posedovanje bombe. Onaj ko se time bavi, sigurno zna da joružje ne sme bacati u kantu za đubre. Mislim da je u pitanju ilegalno držanje eksplozivnih materija, ali to niko ne zna", rekla je jedna zabrinuta komšinica.

Na mjestu gdje se dogodila eksplozija, podsjetimo, ubrzo je došla policija i zatekla gomilu razbacanog smeća.

Trinaestogodišnjak je prevezen u Dečju bolnicu, zadobio je povredu šake i nije životno ugrožen.

"Dječak je zadobio povredu malog prsta na ruci i zadržan je na odeljenju hirurgije radi daljeg praćenja i liječenja. Kako se navodi, njegovo stanje je stabilno i nije životno ugrožen. Uskoro će biti pušten na kućno lečenje", potvrđeno je Kuriru.

