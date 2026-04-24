Poznato kako je dječak zadobio povrede u eksploziji u Novom Sadu.

Izvor: Instagram/192_rs

Dječak (13) u Novom Sadu, koji je povrijeđen u eksploziji mehanizma za aktiviranje bombe koji je bio u kontejneru, je prema nezvaničnim saznanjima "Telegrafa" našao upaljač od bombe. Kada je povukao osigurač, upaljač je aktiviran i došlo je do detonacije.

Dječak je zadobio povredu šake. Na svu sreću, nije životno ugrožen i odmah nakon detonacije je prebačen u Dečju bolnicu.

Incident se dogodio danas popodne blizu Najlon pijace, na uglu Temerinske i Primorske ulice. Na licu mjesta je i dalje policija.

Kako saznaje pomenuti portal, sumnja se da je najverovatnije riječ o inicijalnom sredstvu eksplozivne naprave koje i u slučaju djelimične aktivacije može da izazove ozbiljne posledice. Dječak je u stabilnom stanju.

(Telegraf/MONDO)