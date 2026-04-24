Povrijeđen dječak u eksploziji u Novom Sadu.

U Novom Sadu je povrijeđen dječak (13) u eksploziji koja se dogodila danas nešto prije 16 časova na uglu Temerinske i Primorske ulice, blizu Najlon pijace. Neka vrsta eksplozivne naprave je bila u smeću i aktivirala se kada je trinaestogodišnji dječak bio tu.

On je, prema nezvaničnim saznanjima beogradskih medija, zadobio povredu šake i na svu sreću nije životno ugrožen. Hitno je prevezen u bolnicu, a kako navodi "192_rs" u objavi na "Instagramu", dječak je izvukao osigurač.

Nije poznato o kakvoj vrsti eksplozivne naprave je riječ i kako se ona našla u smeću. Istraga je u toku.