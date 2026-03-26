Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora, kada joj se oko 13.45 tokom šetnje sa majkom gubi svaki trag.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

Radoslav Dragijević, otac prvookrivljenog Dejana Dragijevića za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, sudeći po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, jedina je osoba koja zna gdje je djevojčicino tijelo.

Radoslav je obuhvaćen optužnicom ovog tužilaštva i tereti se za pružanje pomoći učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Međutim, on se nalazi na slobodi od 29. maja 2024. godine, od kada mu je istekao dvomjesečni pritvor u kojem se nalazio.

U optužnici za ubistvo Danke Ilić, postoji opravdana sumnja da Radoslav Dragijević od 28.03. do 4.4. 2024. sa sinom Dejanom Dragijevićem, nije prijavio Srđana Jankovića kao saizvršioca ubistva djevojčice.

Kako se navodi, Dejan Dragijević je 28.03, dva dana od ubistva djevojčice, uzeo tijelo Danke sa deponije i "pežoom" dovezao u dvorište njihove porodične kuće, te je rekao ocu i bratu da je ubio Danku i da su tijelo bacili na deponiju.

Tek osam dana kasnije, odnosno u periodu između 4. i 6. aprila, Radoslav je sa sinom Daliborom, kako se navodi u optužnici, prevezao tijelo Danke Ilić u napuštenu kuću na novom Zlotskom putu.

"Radoslav je nakon hapšenja sinova i Jankovića, znajući da policija traga za Dankinim tijelom, otišao do te napuštene kuće odakle je uzeo Dankino tijelo i sakrio ga na nepoznatom mjestu kako ga policija ne bi pronašla", navodi se.

Vidi opis On jedini zna gdje je tijelo Danke ilić: Isplivali šokantni detalji iz optužnice za ubistvo djevojčice iz Bora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Radoslav u pritvoru bio samo 2 mjeseca

Radoslav se do sada branio ćutanjem, a po izlasku iz pritvora u kojem je bio dva mjeseca rekao je da nema šta da kaže.

"Stariji Dragijević se sve ovo vrijeme branio ćutanjem, i sada je ponovio da nema šta da kaže povodom ovog", rekao je sagovornik.

"Kao što se zna, dom Dragijevića je ostao prazan, Radoslavu je preminula supruga, a pre toga i jedan od sinova" rekao je on.

Kako se navodi u optužnom aktu, Srđan Janković i Dejan Dragijević su u pri povratku sa radnog zadatka koji su obavili, krećući se Banjskim poljem u bijeloj "fijat pandi", koju je vozio Srđan Janković, dok je suvozač bio Dragijević, udarili djevojčicu Danku Ilić usled čega je ona pala sa desne strane vozila.

Vidi opis On jedini zna gdje je tijelo Danke ilić: Isplivali šokantni detalji iz optužnice za ubistvo djevojčice iz Bora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 23 23 / 23

Danka Ilić bila živa kada su je udarili kolima

Kako se sumnja, to je primijetio Dejan Dragijević i o tome je obavijestio Jankovića. Oni su se potom dogovorili da uklone tijelo djeteta sa puta, da je ubiju ako je živa i da sakriju tijelo kako ne bi bili otkriveni. Željeli su da izbjegnu da budu gonjeni za saobraćajnu nesreću", navodi se u optužnici protiv okrivljenih.

Vidi opis On jedini zna gdje je tijelo Danke ilić: Isplivali šokantni detalji iz optužnice za ubistvo djevojčice iz Bora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 9 / 9 AD

Tri odgovora na optužnicu za smrt Danke Ilić

Podsjetimo, početkom marta Višem sudu u Negotinu stigla su tri odgovora na optužnicu koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dejan Dragijević i Srđan Janković su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu za koje je zapraćena kazna doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta, dok je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, optužen za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog djela.

Podsjetimo, djevojčica Danka Ilić iz Bora nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskom polju. Njeno tijelo do danas nije pronađeno uprkos opsežnoj policijskoj istrazi.

(Blic/Mondo)